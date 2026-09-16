모터쇼서 중학생이 실수로 주행한 전시차에 관람객 부상

▲ 충남경찰청

모터쇼에서 전시 중이던 전기차를 중학생이 실수로 주행하며 앞에 있던 관람객을 들이받는 사고가 발생했습니다.충남경찰청에 따르면 지난 12일 오후 3시 10분 충남 예산군 예당관광농원 주차장 일대에서 열린 모터쇼에서 가족과 함께 관람 온 중학생 A(14) 군이 전시 중이던 전기차 운전석에 탑승해 내부를 구경하다 기어를 건드리는 바람에 차가 주행하면서 앞에 있던 관람객 B 씨와 전시용 차를 차례로 들이받았습니다.당시 B 씨는 움직이는 차를 보고 피해 비교적 가벼운 부상에 그친 것으로 전해졌습니다.해당 행사는 한 렌터카 업체에서 주최한 것으로 관람객들은 전시된 차량 80여 대를 관람하고 일부는 내부까지 들어가 확인하거나, 시승을 할 수도 있었던 것으로 전해졌습니다.경찰조사 결과 주최 측은 현장에 안전요원을 배치했지만, 전시 차량이 움직이지 못하도록 고임목을 설치하거나, 전원을 차단하는 등 별도의 안전 조처는 하지 않았던 것으로 파악됐습니다.경찰은 '전기차 내부를 구경하다 기어를 와이퍼로 착각해 건드렸고, 차가 움직일 줄은 몰랐다'는 A 군 진술 등을 토대로 A 군이 고의로 사고를 낸 것은 아닌 것으로 보고 있습니다.다만, 사고 당시 B 씨가 제때 피하지 못하거나 넘어져 차에 깔렸을 경우 큰 피해가 났을 수 있었다고 보고, 주최 측 관계자를 업무상과실치상 혐의로 입건해 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)