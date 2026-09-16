'자유를 꿈꿨소'…논산서 소 4마리 탈출 후 도로 활보

▲ 논산 축사서 탈출한 소

충남 논산에서 어제(15일) 한우 4마리가 축사를 탈출해 도로를 활보하는 일이 벌어졌습니다.소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시 15분 충남 논산시 채운면 화정리의 한 축사에서 어미 소와 송아지 2마리 등 한우 4마리가 탈출했습니다.이어 '소가 도로 위를 뛰어다닌다', '소가 탈출했다' 등 다수의 신고가 119상황실과 112상황실에 접수됐습니다.어미 소는 육중한 몸을 이끌고 송아지와 함께 마을 길을 따라 제멋대로 돌아다녔습니다.목격자들에 따르면 소들은 차량 통행이 빈번한 연무읍 육군훈련소 방면 도로까지 나온 뒤 차량 사이를 비집고 다니며 도로를 활보하기 시작했습니다.송아지 일부는 겅중대며 도로를 뛰어다녔고, 도로 옆 식당가 앞을 배회하며 잠시 숨을 고르기도 했습니다.소들이 출몰하자 도로 일대 차량은 비상깜빡이를 켜고 서행한 것으로 전해졌습니다.현장에 출동한 소 주인과 소방 당국, 경찰은 안전사고를 막고자 도로 일부를 통제하는 한편, 119 구조대 차가 소들 근처로 조심스레 접근하며 이들의 앞길을 막는 방식으로 도주 반경을 좁혀나갔습니다.이후 소가 다치지 않도록 도로 한복판에서 인근 마을 어귀 한적한 길로 소들을 몰았고, 마을 어귀에서 어미 소와 송아지 2마리를 안전히 포획한 것으로 전해졌습니다.이날 육군훈련소 수료식 방문차 차를 타고 가다 소들을 발견한 김 모(29) 씨는 "어미 소와 송아지 두 마리가 뛰어다니는 것을 뒤로하고 5분 정도 차로 이동하니 제 앞에도 소 한 마리가 또 있었다"고 전했습니다.소방당국에 따르면 나머지 소 1마리는 현재 자취를 감춘 상태입니다.119 구조대 한 관계자는 "나머지 1마리는 도로를 이탈한 것으로 보인다"며 "현재까지 소 탈출과 관련해 소가 다치거나, 교통사고 등 추가 사고로 이어지지는 않은 것으로 파악 중"이라고 밝혔습니다.(사진=독자 김 모 씨 제공, 연합뉴스)