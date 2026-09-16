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[날씨] 내륙 중심 큰 일교차…출근길 짙은 안개 주의

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작성 2026.09.16 06:31 조회수
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하루에도 두 계절이 오가는 요즘입니다.

오늘(16일)도 내륙을 중심으로 일교차가 크게 벌어지겠는데요.

현재 서울이 14.4도, 춘천 10.2도, 충주 11.2도 등 다소 쌀쌀하게 출발하고 있습니다.

한낮에는 볕이 기온을 빠르게 끌어올리며 다소 덥겠습니다.

큰 기온 변화에 감기 걸리지 않도록 옷차림 신경 써주셔야겠습니다.

오늘 낮 동안 일사가 강하게 내리쬐면서 전국의 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠고요.

수도권과 충남 전남 지역은 오후에 오존 농도가 높게 나타나겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 청명하겠습니다.

아침 출근길 강원과 경북 북부는 안개가 다소 짙게 깔려 있어 운전에 유의하셔야겠고요.

오늘 제주 산간 지역에는 5mm 미만의 비가 조금 내리겠습니다.

현재 부산은 21.8도로 시작하고요.

오늘 한낮에 광주 30도까지 오르겠습니다.

주 후반에는 제주와 동해안 지역에 비가 예상됩니다.

(박세림 기상캐스터)
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