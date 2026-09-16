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엄지성 해트트릭 폭발…4연속 우승 향해 힘찬 출발

홍석준 기자
작성 2026.09.16 06:18 조회수
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<앵커>

사상 첫 4회 연속 아시안게임 금메달에 도전하는 남자 축구대표팀이 조별리그 첫 경기에서 카타르를 4:1로 꺾었습니다. 엄지성 선수가 전반에만 3골로 해트트릭을 달성하며 승리를 이끌었습니다.

나고야에서 홍석준 기자입니다.

<기자>

양 팀 선수단이 탄 버스가 운전기사 실수로 예정보다 30분 늦게 경기장에 도착하는 해프닝에, 장대비까지 쏟아지는 악조건 속에서 북중미월드컵 멤버였던 유럽파 엄지성과 배준호, 양현준이 2선 공격수로 출격해 카타르 공략에 나섰습니다.

그중 에이스의 상징인 등번호 7번을 단 엄지성이 원맨쇼를 펼쳤습니다.

전반 7분 수비수 김지수가 긴 패스를 넣어주자 뒷공간을 파고들어 날카로운 슈팅으로 선제골을 터뜨렸고, 전반 20분에는 상대 패스를 가로챈 뒤 골문 구석을 찔러 멀티골을 뽑아내고 기쁨을 만끽했습니다.

엄지성의 질주는 계속 됐습니다.

전반 추가시간 페널티박스 안에서 침착하게 수비 1명을 제치고 또 골문을 열어 해트트릭을 달성했습니다.

엄지성의 활약에 전반을 3:0으로 앞선 대표팀은 후반 21분 공격수 김명준이 양현준의 크로스를 깔끔하게 마무리해 쐐기를 박았습니다.

이후 수비가 흔들려 1골을 내줬지만 3골 차로 가볍게 승리했습니다.

부진한 경기력에 비판을 받았던 대표팀은 첫 경기부터 반등에 성공하며 4연속 우승을 향해 힘차게 출발했습니다.

[엄지성/아시안게임 남자 축구대표팀 미드필더 : 외적인 부분에서 좀 적응하는 데 어려움이 있었고, 초반부터 좀 잘 풀렸던 게 좋은 결과가 나오지 않았나 생각하고 있습니다.]

4개 조 중 유일하게 3개국이 경쟁하는 D조에 속한 가운데, 8강행에 성큼 다가선 이민성호는 엿새를 쉬며 충분히 체력을 회복한 뒤 다음 주 화요일 사우디를 상대로 조 1위 등극에 나섭니다.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 하성원)
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