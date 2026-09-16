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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.16 06:05 수정 2026.09.16 06:10 조회수
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1. 서울 시내버스 노사 협상 '극적 타결'…파업 철회

서울 시내버스 노사의 임금 협상이 오늘(16일) 새벽 극적으로 타결됐습니다. 노조가 예고했던 파업을 철회하면서 오늘 출근길 서울 시내버스는 모두 정상 운행하고 있습니다.

2. '맹탕' 인사 청문회…"문과라 치료제 성능 몰라"

김승원 법무장관 후보자 인사청문회는 그동안 제기된 여러 의문들과 후보자의 입장만 확인한 채 자정쯤 끝났습니다. 김 후보자는 '식약처 청탁 의혹'이 불거진 약의 효능에 대해서는 "자신은 '문과'라 알 수 없다"라고 답했습니다.

3. '조지아 구금' 한국인 300여 명, 미국에 법적 대응

지난해 9월 미국 조지아주에서 이민당국에 체포·구금됐던 한국인 노동자 300여 명이 미국 행정부를 상대로 법적 대응에 나섰습니다. 물질적, 정신적 피해에 대한 손해배상을 요구하고 있습니다.

4. 축구, 카타르 4-1 제압…농구, 요르단과 8강전

나고야 아시안게임 남자 축구대표팀이 조별리그 첫 경기에서 엄지성의 해트트릭을 앞세워 카타르를 4:1로 꺾고 기분 좋게 출발했습니다. 일본을 꺾고 8강에 오른 남자 농구 대표팀은 오늘 오전 요르단과 4강 진출을 다툽니다.
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