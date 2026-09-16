뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

택시비 쥐어주고 노래까지…사회초년생 위로한 남성 정체

고희경 기자
작성 2026.09.16 07:40 수정 2026.09.16 08:18 조회수
PIP 닫기
속상해하던 한 사회초년생이 한 무명가수로부터 위로를 받았다고요?

최근 한 SNS에는 정직원 전환에 실패한 한 사회초년생 A 씨의 사연이 올라왔는데요.

A 씨는 인턴 근무를 마치고 정직원 전환에 실패한 뒤 속상한 마음에 술을 마시고, 새벽 첫차를 기다리며 버스정류장에서 울고 있었다고 합니다.

그때 한 남성이 다가와 "왜 여기서 우느냐. 택시비를 줄 테니 따뜻한 집에 가서 울라"고 말을 건넸다는데요.

A 씨가 그동안 쌓였던 서러움을 털어놓자 남성은 "나는 30년 차 무명가수인데 아직 포기 안 했다"며 그 자리에서 직접 노래까지 불러줬다고 합니다.

남성은 작성자가 괜찮다고 거절했는데도 택시비 3만 8천여 원을 계좌로 보내줬는데요.

알고 보니 이 남성, 드라마 '발리에서 생긴 일' OST를 부른 가수 이현섭 씨였습니다.

누리꾼들은 "낭만 있다", "역주행했으면 좋겠다", "끝까지 포기하지 않는다는 말이 더 뭉클하다"는 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 엑스(X) @jh04_111)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지