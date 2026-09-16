"참아보려고 했는데…미안하다" 막내딸 울린 아버지 전화

93세 고령의 아버지가 막내딸과 나눈 통화 내용이 누리꾼들의 마음을 뭉클하게 했습니다.



누리꾼 A 씨는 최근 온라인에 시골에 혼자 사는 93세 아버지와 나눈 전화 통화 내용을 올렸습니다.



아버지는 A 씨에게 '네가 사다 준 양념통닭이 자꾸 생각이 나서 전화했다'며 '참아보려고 했는데 자꾸 생각이 난다. 미안하다'고 어렵게 말을 꺼냈습니다.



통닭 1마리를 부탁하면서도 자식 눈치를 살피는 아버지 목소리에 A 씨는 '곧바로 통닭을 주문해 주겠다'고 답한 뒤 눈물을 쏟았다고 전했습니다.



사연을 들은 다른 가족들도 눈시울을 붉혔고 이후 함께 아버지를 찾아간 것으로 전해졌습니다.



사연이 알려지며 누리꾼들의 공감과 응원이 이어졌고, 사연 속에 등장하는 치킨 업체도 감사의 뜻과 함께 치킨 쿠폰을 전달해 훈훈함을 더했습니다.



(화면출처 : 스레드 hyangmo.momo)