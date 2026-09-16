뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"참아보려고 했는데…미안하다" 막내딸 울린 아버지 전화

이강 기자
작성 2026.09.16 07:17 수정 2026.09.16 08:17 조회수
PIP 닫기
93세 고령의 아버지가 막내딸과 나눈 통화 내용이 누리꾼들의 마음을 뭉클하게 했습니다.

누리꾼 A 씨는 최근 온라인에 시골에 혼자 사는 93세 아버지와 나눈 전화 통화 내용을 올렸습니다.

아버지는 A 씨에게 '네가 사다 준 양념통닭이 자꾸 생각이 나서 전화했다'며 '참아보려고 했는데 자꾸 생각이 난다. 미안하다'고 어렵게 말을 꺼냈습니다.

통닭 1마리를 부탁하면서도 자식 눈치를 살피는 아버지 목소리에 A 씨는 '곧바로 통닭을 주문해 주겠다'고 답한 뒤 눈물을 쏟았다고 전했습니다.

사연을 들은 다른 가족들도 눈시울을 붉혔고 이후 함께 아버지를 찾아간 것으로 전해졌습니다.

사연이 알려지며 누리꾼들의 공감과 응원이 이어졌고, 사연 속에 등장하는 치킨 업체도 감사의 뜻과 함께 치킨 쿠폰을 전달해 훈훈함을 더했습니다.

(화면출처 : 스레드 hyangmo.momo)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지