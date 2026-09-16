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"치아 깨졌다" 돌까지 준비해서…2천만 원 뜯었다

이강 기자
작성 2026.09.16 07:08 조회수
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음식에서 돌이 나와 치아가 깨졌다고 속여서 돈을 뜯어낸 일당이 검찰에 넘겨졌습니다.

경찰은 지난 2월부터 6월까지 충청, 경기 지역을 돌며 업주 67명에게서 총 2천만 원을 갈취한 혐의로 30대를 구속 송치하고 공범 2명을 불구속 송치했습니다.

이들은 돌을 미리 준비했어요.

이후 음식에서 돌이 나온 척을 하고, 치아가 깨졌다며 치료비와 합의금을 요구했습니다.

문신을 드러내며 위협적인 분위기를 조성하기도 했습니다.

이들이 뜯어낸 돈은 적게는 3만 원, 많게는 170만 원에 달했습니다.

업주가 병원 치료나 보험 처리를 권하면 '일이 바쁘니 빨리 해결하고 가야한다', '타지로 넘어가야 한다'라며 현금 합의를 유도했습니다.

경찰은 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 이어갈 방침입니다.

참 나쁜 사람들이네요.

(화면출처 : 충북경찰청)
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