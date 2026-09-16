'틈만나면' 영케이, "된장찌개 하나에 무한 리필 공깃밥 8개 추가…눈치 없이 먹다가 혼나"

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영케이가 대식가로서의 일화를 공개했다.15일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 배우 유승호와 가수 영케이가 틈 친구로 등장해 눈길을 끌었다.이날 방송에서 영케이는 JYP 구 사옥이 있던 청담동에 대해 빠삭한 모습을 보였다. 연습생 시절부터 생활을 했던 청담동 거리를 걸으며 그는 추억에 잠겼다.이에 유재석도 "여기도 밥집 맛있는데 많다. 백반집 맛있는 곳도 있었는데"라며 추억의 백반집 이름을 댔다. 이를 들은 영케이와 유연석을 알은체를 했고 경기도민인 유승호는 "왜 나만 몰라?"라며 소외감을 느꼈다.이어 영케이는 "구이랑 너비랑을 아는 사람이면 오래된 거고 다음에는 골목식당"이라며 추억의 식당 이름을 읊었다. 그리고 그는 "골목식당에서 혼이 났었다. 공깃밥을 무한리필로 준다 그래 가지고 눈치 없이 많이 먹다가 혼났다"라고 말했다.이에 유재석은 "영현이가 대식가다. 엄청 먹는다"라고 했다. 그러자 영케이는 "된장찌개 하나에 공깃밥 8개 추가를 했다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.이를 보던 유재석은 유승호에게 많이 먹는지 물었다. 이에 유승호는 "저도 많이 먹는다고 생각했는데 영현이를 보니까 완전 소식가인 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.3일 전에 부대찌개에 라면사리 4개를 넣어 먹었다는 영케이. 이에 유승호는 "다 어디로 가냐 먹은 게? 신기하다"라며 놀랐고 영케이는 "평소에 안 먹어. 그래서 늘 배고파"라고 말해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)