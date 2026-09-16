원서접수 마감 연장하고 경쟁률 공개한 대학은 17곳

2027학년도 대입 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 교육부가 구제 절차를 마련한다고 밝혔습니다.



교육부와 한국대학교육협의회(대교협)는 어제(15일) 보도자료를 통해 "시스템 장애로 정상적으로 원서를 접수하지 못한 수험생은 객관적인 전산자료에 근거해 구제하되, 불공정 사례는 인정하지 않는다는 원칙에 따라 조치를 진행하고 있다"고 설명했습니다.



교육부는 "마감 시간 연장 이후에도 원서접수를 완료하지 못한 수험생은 1천200여 명으로 집계됐다"면서도 구제 요건을 엄격하게 적용할 방침이어서 "실제 구제 인원은 이보다 줄어들 전망"이라고 덧붙였습니다.



구제 대상은 시스템 장애가 발생한 오후 5시 50분 당시 오류 로그가 있는 지원자와, 구제를 신청한 대학에 원서 작성·저장·제출·결제 시도 등 접수 이력이 있는 지원자입니다.



접수 이력이 여러 건이면 마지막으로 작성하거나 수정한 원서만 인정됩니다.



또한 교육부는 이번 시스템 장애로 원서접수 마감 시간을 연장한 대학 중에서 당초 마감 시각인 지난 11일 저녁 6시 기준 경쟁률을 공개한 대학은 모두 17곳으로 파악됐다고 밝혔습니다.



경쟁률이 공개된 이후 연장 시간에 17개 대학에 접수된 사례를 점검 중인 교육부와 대교협은, 대학과 협의해 의심 사례에 대해 접수 취소 조치 등을 검토할 예정입니다.



앞서 지난 11일 오후 5시 50분쯤 원서접수 대행업체 유웨이어플라이 시스템에 장애가 발생하면서 일부 수험생이 원서 저장과 제출, 전형료 결제 등을 제대로 진행하지 못하는 오류가 발생했습니다.



당일 저녁 6시 원서접수를 마감할 예정이었던 일부 대학은 접수 시간을 오후 7시로 연장하기도 했는데, 이 과정에서 이미 경쟁률을 공개한 대학에도 추가 접수가 가능한 경우가 생기면서 먼저 원서를 낸 수험생들을 중심으로 형평성 논란이 제기된 바 있습니다.