[날씨] 전국 맑고 큰 일교차…아침까지 짙은 안개

오늘(16일)도 전국적으로 높고 파란 하늘이 함께하겠습니다.



다만 일교차가 무척 크겠습니다.



특히 가평은 아침 기온이 9도, 낮 기온이 27도까지 올라서 거의 20도 가까이 일교차가 나겠습니다.



건강 관리에 유의하셔야겠습니다.



아침까지는 안개도 짙게 끼겠습니다.



경기와 강원 남부, 충북과 경북 북부에 가시거리가 최소 50m까지 크게 좁혀지겠습니다.



안개는 해가 뜨면서 점차 사라지겠고요.



공기가 맑아서 하늘 깨끗하겠습니다.



다만 제주 산지에는 약한 비가 조금 내리겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 14도, 춘천 11도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠고, 낮 기온 서울 28도, 광주는 30도까지 오르겠습니다.



다가오는 목요일에 제주를 시작으로 금요일에는 동쪽 해안가에도 비가 오겠고요.



강원 영동과 제주는 토요일까지 이어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)