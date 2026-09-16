이 대통령 모레 기자회견…"주요 현안 입장 밝힐 것"

<앵커>



이재명 대통령이 모레(18일) 오전 청와대에서 대국민 기자회견을 엽니다. 최근 논란이 불거진 개각 인사를 비롯해 개헌, 공소취소 문제 등 주요 국정 현안에 대해 직접 입장을 밝힐 것으로 보입니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령이 오는 18일 오전, 청와대 영빈관에서 기자회견을 열고 국정 현안에 대한 입장을 밝힐 예정입니다.



[성기홍/청와대 홍보소통수석 : 대통령의 확고한 개혁 의지, 민생 최우선의 국정 기조, 더 단단한 국민 통합의 메시지를 전하는 자리가 될 것입니다. 주요 현안에 대한 분명한 입장과 방향을 국민께 밝히고 (설명드릴 것입니다.)]



취임 후 7번째로 열리는 이번 기자회견은 정치·외교와 정책·경제, 크게 2개 분야로 나뉘어 기자들의 질문에 대통령이 답변하는 형식으로 진행됩니다.



청와대 관계자는 이전에 열린 취임 30일, 100일, 1년 기자회견 등이 계기를 통한 기자회견이었다면, 이번 회견은 지금 전개되는 여러 궁금증을 해소할 수 있는 기회를 갖기 위해 마련됐다고 밝혔습니다.



최근 관심이 높은 여러 국정 현안에 대해 진솔하고 충실하게 소통하겠다는 취지로, '식약처 청탁 의혹' 등이 제기된 김승원 법무부장관 후보자와 자진사퇴한 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자 등 개각 인선 논란을 비롯해 호르무즈 해협 파병 이슈, 대미 투자 협상 등 주요 현안에 대한 이 대통령의 설명이 있을 것으로 보입니다.



국민의힘 등 야당이 제기한 '연임 개헌 문제'와 조작기소 특검의 공소취소 문제 등에 대한 입장을 이 대통령이 직접 밝힐지 여부도 관심입니다.



최근 각종 여론조사에서 국정 지지율 하락세가 이어지는 가운데 열리는 이번 기자회견.



이 대통령이 지지율 반등의 기회를 마련할 수 있을지 주목됩니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 이승희)