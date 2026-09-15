'네팔·중국 대홍수' 사망·실종자 7천 명 넘어…신원 확인 난항

▲ 네팔 대홍수 피해

지난달 말 네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 숨지거나 실종된 희생자 수가 7천 명을 넘어섰습니다.15일(현지시간) 네팔 프레스와 EFE 통신 등에 따르면 네팔 국가재난위험경감·관리청은 지난달 26일 중북부 바그마티주 일대에서 발생한 대홍수로 지금까지 1천395명이 숨졌다고 밝혔습니다.같은 날 네팔 국경 인근에 있는 중국 티베트자치구에서 이번 홍수와 연관된 토석류(土石流) 사태로 숨진 43명을 더하면 양국 전체 사망자 수는 1천438명으로 집계됐습니다.실종자 수도 네팔 5천130명과 티베트 519명을 합하면 전체 5천649명으로 늘었습니다.양국 전체 사망자와 실종자 수는 7천87명입니다.네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소를 건설하던 두산에너빌리티 직원 6명과 한국남동발전 직원 3명 등 한국인 9명도 여전히 실종된 상태입니다.네팔 정부는 지금까지 수습한 사망자 시신 1천395구 가운데 104구(7.4%)만 신원이 확인됐다고 설명했습니다.이는 급류에 휩쓸리면서 훼손되거나 오랫동안 물속에 잠겨있다가 발견된 시신이 많아 유전자 정보(DNA)를 확인하기도 쉽지 않기 때문입니다.발렌드라 샤 네팔 총리는 전날 홍수 피해가 심각한 바그마티주 라수와, 누와코트, 다딩 등 지역의 지방정부 관계자들을 만나 실종자 수색 작업과 향후 재건 계획을 논의했습니다.앞서 네팔 정부는 대홍수로 인한 전체 피해·손실액을 4천82억9천만 네팔루피(약 3조6천억원)로 추산하고, 재건 비용은 7천233억1천만 네팔루피(약 6조3천억원)가 들 것으로 예상했습니다.다르마 라지 우프레티 국가재난위험경감·관리청장은 피해 지역 지방정부가 홍수 피해가 발생한 강변에 녹지대를 조성하고, 주민들을 안전한 장소로 이주시키는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다.한편 네팔에 파견된 한국 해외긴급구호대(KDRT) 2진은 이날 한국인 실종자 9명을 찾기 위해 네팔군 협조를 받아 안전이 확보되는 범위 안에서 무인기(드론) 등을 이용한 수색을 실시했습니다.윤주석 KDRT 2진 구호대장과 구호대원 2명은 제한된 자원과 인원을 고려, UT-1 발전소 메인 캠프 지역에 헬기로 착륙한 뒤 급경사 등으로 접근이 제한되는 매인 캠프 인접 산비탈면을 가능한 범위 내에서 드론을 이용해 정밀 수색했습니다.또 접근 가능하고 도보로 다닐 수 있는 공간은 육상 수색하고 대피로로 추정되는 일부 산길도 안전이 확보되는 범위 안에서 수색했다고 밝혔습니다.KDRT는 오는 16일에도 네팔군이 허용하고 지원하는 범위 안에서 드론 수색을 실시할 예정입니다.윤 구호대장은 또 이날 누와코트 지역 보건국장과 면담을 갖고 현지 복구·재건 상황과 지원 수요 등에 대해 설명을 들었습니다.KDRT 2진은 오는 17일 당초 계획된 1주일간의 활동을 마치고 귀국길에 오를 예정입니다.