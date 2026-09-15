[날씨] 내일도 전국에 맑은 하늘…일교차 '극심'

오늘(15일)도 높고 파란 하늘이 펼쳐지면서 가을이 한층 더 실감 나는 하루였습니다.



내일도 전국적으로 오늘처럼 맑은 하늘이 함께하겠고요, 또 당분간 동해 북부 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 동해안을 제외하고는 전국에서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



특히 내일은 일교차가 극심하겠습니다.



서울의 아침 기온이 14도, 경기 가평은 9도까지 떨어지는 등 중부 지방은 10도를 밑도는 곳도 있겠습니다.



낮에는 기온이 크게 오르면서 일교차가 크게 벌어지는 만큼 감기 걸리지 않도록 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



한편 내일 새벽부터 아침 사이 내륙에는 안개가 끼겠습니다.



특히 경기 남동부와 강원 남부, 충북과 경북 북부에는 가시거리가 최소 50m까지 좁혀져 출근길 교통안전에 주의하셔야겠습니다.



안개는 해가 뜨면서 점차 사라지겠고요, 공기도 맑아서 하늘 깨끗하겠습니다.



다만 제주 산지에는 내일 약한 비 소식이 있습니다.



자세한 기온 보시면 서울이 아침에 14도, 춘천 11도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠고요.



낮 기온은 서울이 28도, 대구 28도, 광주는 30도까지 오르겠습니다.



다가오는 목요일에 제주를 시작으로, 금요일에는 동쪽 해안가에 비 소식이 있고요, 영동과 제주는 토요일까지 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)