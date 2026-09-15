김승원 "문과라 치료제 성능 몰라…10만 원대 약공급 너무 믿었나 후회"

▲ 김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 물을 마시고 있다.

김승원 법무부 장관 후보자는 오늘(15일) 코로나19 임상시험 승인 로비 의혹에 대해 "약을 10만 원대로 공급할 수 있다는 말을 너무 믿은 건 아닌지 후회스러운 면이 있다"고 말했습니다.김 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 더불어민주당 김한규 의원이 "만약 그때로 다시 돌아간다면 달리 처리했으면 좋았겠다 하는 부분이 있나"라고 묻자 이렇게 말했습니다.김 후보자는 청탁 의혹이 제기된 제약업체 제넨셀의 코로나19 치료제에 대해 "외국계 치료제는 시중가가 70만∼80만 원인데 듣기로 이 약은 10만 원대에 공급할 수 있다고 했다"고 말했습니다.그러면서 "아쉬운 점은 보좌진을 통해 업무를 지시했으면 더 좋았을 걸이라는 생각은 든다"며 "당시 전 국가적 역량을 총동원해서 코로나19 치료제와 백신 개발에 집중하는 상황이라 판단하는데 다급함도 있었다"고 설명했습니다.김승원 후보자는 국민의힘 김민전 의원이 제넨셀의 동물실험 조작 논란을 지적하자 "저는 문과다. 치료제에 대한 성능이라든가 그런 것을 제가 알 수가 없다"고 해명하기도 했습니다.이어 "그걸 제가 알았다면 지금 이 자리에 있지도 못할 거다. 영장이 청구되거나 지금 재판받고 있을 것"이라며 "다 확인해도 관여한 사실이 전혀 없기 때문에 검찰에서 부정한 청탁이 없고 식품의약품안전처에서 절차가 공정하게 진행됐다고 윤석열 검찰이 불기소 결정을 써놨다"고 강조했습니다.국민의힘 윤상현 의원은 김 후보자를 향해 "남이 하면 청탁이고 내가 하면 민원 전달인가"라며 "저는 기본적으로 공익적 민원 전달이 아니고 후보자가 워낙 어수룩하고 좋은 분이라 사적 로비에 이용됐다고 규정한다"고 말했습니다.이어 "후보자가 전문적인 지식 없이 '오빠', '엉아' 이런 관계 속에 눈이 가려서 (브로커) 양모씨에게 돈 수천억 벌게 해주겠다고 순수한 마음으로 이용당한 것"이라고 지적했습니다.김 후보자는 자신이 법무부 장관이 된다면 제넨셀 관련 주가조작 피해자들을 가장 먼저 만나겠다고 했습니다.윤 의원이 "주가조작을 몰랐다는 건 결백의 증명이 아니라 장관 후보자로서 부적격 증명"이라고 지적하자 김 후보자는 "의원님 의견에 100% 동의할 순 없지만 공직자로서 하나의 행위가 많은 파장을 일으킬 수 있다는 부분은 저도 행동을 더 신중하게 하도록 하겠다"고 언급했습니다.김 후보자는 "주가조작으로 피해를 보신 분들은 제가 만약에 장관이 된다면 맨 먼저 만나서 그분들이 당하신 고통이나 그 고통의 원인이 어디에 있는지 잘 살펴서 책임 있는 자에게 수사가 필요하면 수사하고 피해 회복에 필요한 것들이 무엇이 있는지 잘 살펴보겠다"고 말했습니다.아울러 "윤석열 정권하에서 불법이 있었으면 저는 이 자리에 있을 수도 없었고 아마 구속이 되거나 재판받고 있었을 텐데 그렇지 않았다는 점을 다시 한번 좀 양해해 주셨으면 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)