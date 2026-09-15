이란 외무, 중미 정상회담 앞두고 중국 방문…왕이와 회담 예정

▲ 5월 베이징에서 만난 아바스 아라그치 이란 외무장관과 왕이 중국 외교부장

아바스 아라그치 이란 외무장관이 16일 중국을 방문한다고 중국 외교부가 밝혔습니다.중국 외교부 대변인은 오늘(15일) 홈페이지를 통해 이같이 발표하면서, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 아라그치 장관과 회담을 할 것이라고 설명했습니다.이란 외무장관의 중국 방문은 24일로 예정된 미중 정상회담을 한 주 앞두고 이뤄지는 만큼, 중국과 이란이 미-이란 전쟁과 관련해 사전에 입장 조율에 나설 것이라는 관측이 나옵니다.아라그치 장관은 올해 5월 베이징 미중 정상회담 때도 일주일 전에 베이징을 방문해 미국과의 협상 상황과 이란의 향후 계획을 설명하고 중국과의 결속을 과시한 바 있습니다.두 사람은 7월 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구(SCO) 외교장관회의를 계기로도 만났습니다.당시 왕 부장은 미국과 이란 간 종전 양해각서를 두고 "여러 당사자의 중재로 이뤄낸 귀중한 성과이자, 이란과 중동 주민들이 전쟁을 멈추고 안정을 이루기를 바라는 평화의 기대가 담긴 것"이라며 이행과 협상을 촉구했습니다.아라그치 장관은 "이란의 협상 의지는 한 번도 변한 적 없고 충돌이 계속되는 것도 원하지 않는다"면서도 미국이 양해각서를 위반해 긴장이 고조된 것이라고 강조했습니다.(사진=이란 외무부 제공, AP, 연합뉴스)