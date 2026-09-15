'조국 비판' 김민석에 혁신당 "정당한 충언 내부 총질로 매도"

▲ 조국혁신당 의원총회에서 발언하는 김준형 원내대표

조국혁신당이 조국 혁신정책연구원장을 비판한 김민석 민주당 대표를 향해 "오만의 극치"라며 반격에 나섰습니다.임명희 대변인은 오늘 논평을 통해 "비틀어 뻗은 손가락이 어찌 온전한 하늘을 가리킬 수 있겠느냐"라며 "손가락 끝이 가리킨 곳은 검찰개혁 완수를 충언한 경기도지사를 향한 졸렬한 '좌표 찍기'였다"고 김 대표를 비판했습니다.김 대표가 오늘(15일) 민주당 유튜브 채널에서 자신의 발언을 비판한 조 원장을 향해 "하늘을 가리키면 손가락을 보면 안 된다"고 하자 정면으로 맞받아친 겁니다.앞서 김 대표는 추미애 경기도지사가 김지용 중대범죄수사청장 후보 지명을 비판한 것을 두고 "힘을 모아야 할 시점인데 노무현 대통령이 안착(해야 할 시점)에 안팎의 세력들이 힘을 합쳐 탄핵하려 했던 전조와 비슷한 상황으로 가는 것이 아닌가"라고 지적했습니다.이에 조 원장은 "이렇게 되면 '이재명 탄핵'이란 관념이 유포돼 버린다"며 "이 대통령에게 전혀 도움 되지 않는 발언"이라고 꼬집은 바 있습니다.임 대변인은 "혹시 이런 기회에 내부를 흔들겠다는 생각이 있는 분들은 그냥 잘하기를 바란다"는 김 대표의 발언에 대해서는 "국정 동력을 살리기 위해 개혁 후퇴를 걱정하고 민심을 가감 없이 전달하라는 요구들이 어찌 '흔들기'인가"라고 반문했습니다.이어 "쓴소리를 틀어막고 정당한 충언조차 내부 총질로 매도하는 적반하장의 태도, 그것이야말로 대통령의 눈과 귀를 가려 민심과의 소통을 차단하는 전형적인 '간신 정치'"라고 목소리를 높였습니다.그러면서 "손바닥으로 하늘을 가릴 수 없듯 민심의 파도를 거스르는 잔기술로는 위기를 극복할 수 없다"고 했습니다.한편 혁신당은 초대 중대범죄수사청장 후보인 김지용 후보자의 사퇴를 촉구했습니다.김준형 원내대표는 오늘 국회의원총회에서 "검찰개혁의 방향에 맞는 제대로 된 인사를 다시 세워야 한다"며 이 대통령을 향해 중수청장 후보자 재지명을 요구했습니다.김 원내대표는 "수사와 기소의 완전한 분리라는 검찰개혁의 정신과 취지를 제대로 이해하고 검찰 중심의 수사 문화를 바꿀 의지와 능력을 갖춘 새로운 인물을 중수청장 후보자로 지명해 주시라"고 말했습니다.황운하 의원 역시 "김 후보자 인선은 검찰개혁 방향성과 충돌한다"며 "검찰개혁 의지를 의심케 하는 그런 인사를 꼭 인선해야 하는지 의문"이라고 지적했습니다.조국혁신당 의원들은 국회 기자회견에서도 김 후보자가 2020년 당시 윤석열 검찰총장 징계 청구에 반대하는 연판장에 이름을 올린 점, 2022년 검찰의 직접수사권 폐지 추진에 공개적으로 반대 의견을 낸 점 등을 들어 후보직 사퇴를 요구했습니다.이들은 "초대 중수청장은 검찰개혁의 상징"이라며 "검찰개혁의 역사에 정반대의 위치에 있던 사람이 검찰개혁의 상징인 중수청장이 된다는 것을 어느 국민이 납득할 수 있겠나"라고 반문했습니다.(사진=연합뉴스)