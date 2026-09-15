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[성민종합정치] 한동훈 성토장 돼버린 김승원 청문회…허민 "초원복국집 사건 떠올라" 성한용 "두 사안 각각 의혹 밝혀야"

조성현 기자
작성 2026.09.15 16:44 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 시작부터 고성…삿대질

성한용 / 한겨레 선임기자
"김승원 '검찰 자료' 지적, 시선 돌리기 측면"
"김승원 의혹-한동훈 자료 출처, 각각 밝혀야"

허민 / 문화일보 전임기자
"김승원 반박, '초원 복집 사건' 떠올라…의혹 본질 덮으려는 것"
"한동훈, 기소계획서 유출 경로 밝혀줘야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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