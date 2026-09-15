[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 시작부터 고성…삿대질
성한용 / 한겨레 선임기자
"김승원 '검찰 자료' 지적, 시선 돌리기 측면"
"김승원 의혹-한동훈 자료 출처, 각각 밝혀야"
허민 / 문화일보 전임기자
"김승원 반박, '초원 복집 사건' 떠올라…의혹 본질 덮으려는 것"
"한동훈, 기소계획서 유출 경로 밝혀줘야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 한동훈 성토장 돼버린 김승원 청문회…허민 "초원복국집 사건 떠올라" 성한용 "두 사안 각각 의혹 밝혀야"
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