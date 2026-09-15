[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 인사 난맥…인사 쇄신?
성한용 / 한겨레 선임기자
"청와대, 정기 국회 끝나고 또 인사 교체 있을 것"
"당은 민심에 가까워…사퇴 건의, 민주당 해야 할 일 한 것"
허민 / 문화일보 전임기자
"청와대, 김승원 지명 철회 안 하면 인적 쇄신도 없는 것"
"김용범·용혜인 사퇴, 민주당이 건의…청와대보다 국정 주도력 갖은 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] '잇단 난맥상' 청와대 인사시스템…인적 쇄신 전망은?
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