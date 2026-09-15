"30대 여성이 '스킨십' 거절해서"…얼굴에 가스총 8발 쏜 60대 '파렴치' [자막뉴스]

여성이 스킨십을 거절했다는 이유로 가스총을 얼굴에 여러 차례 발사한 60대 남성이 집행유예를 선고받았습니다.



인천지법은 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반과 특수폭행 혐의로 기소된 64살 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 1월 밤 11시쯤 인천시 부평구 한 주점에서 30대 여성 B 씨의 뒤통수와 얼굴에 가스총을 8차례 발사한 혐의로 기소됐습니다.



그는 과거 인터넷 쇼핑몰에서 가스총을 구입해 갖고 있었던 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 당시 B 씨와 주점에서 처음 만난 사이였습니다.



그는 스킨십을 요구했으나, B 씨가 거절하며 주점 주인에게 이 사실을 알리자 범행한 것으로 드러났습니다.



재판부는 "피고인은 피해자로부터 용서받지 못했고 이종 범죄 전력이 수차례 있다"면서도 "동종 범죄 전력은 없고 피해자가 입은 상해가 무겁지 않은 편인 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)