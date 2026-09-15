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미요시 아야카, 건강 회복 했다…'타짜4' 무대인사 합류

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작성 2026.09.15 16:03 조회수
타짜 벨제붑의 노래
영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 활약한 일본 배우 미요시 아야카가 5주간 이어질 국내 무대 인사 일정에 합류한다.

앞서 열린 제작보고회 참석을 알렸던 미요시 아야카는 건강 상의 이유로 행사에 불참했다. 지난 8월 의료진의 권고로 회복을 위한 휴식기에 들어갔던 미요시 아야카가 한국 홍보에 본격적으로 합류한다.

미요시 아야카는 9월 19일(토), 20일(일) 양일간 진행되는 개봉 전주 무대인사부터 팀 타짜에 합류해 개봉주 무대인사 9월 23일(수), 9월 25일(금), 9월 26일(토), 9월 27일(일)에 참여한다. 개봉 2주차에도 10월 3일(토), 4일(일), 5일(월) 참여하며 개봉 3주차인 10월 9일(금), 10일(토), 11일(일)에도 참석한다. 특히 미요시 아야카는 첫 한국 영화 데뷔작으로 무대인사까지 대대적으로 참석해 전무후무 친한 배우임을 입증 중이다.
타짜4 (사진=게티이미지코리아)

총 5주에 걸쳐 진행되는 무대인사의 자세한 일정은 CJ ENM 공식 소셜 미디어와 각 극장 공식 사이트, 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

타짜 시리즈의 마지막 영화인 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한), 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 범죄 영화. 오는 9월 23일 극장에 개봉한다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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