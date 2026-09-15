'AI 규제론' 내세우는 미국 민주…오바마·해리스 "정부가 나서야"

▲ 버락 오바마 전 미국 대통령

버락 오바마 전 미국 대통령과 카멀라 해리스 전 부통령이 인공지능(AI) 규제론에 가세했습니다.현지시간 14일 미국 CNN 방송은 오바마 전 대통령이 성명을 통해 "정부와 정치권은 AI와 관련한 심각한 안전 문제에 대응하고, 일자리와 어린이들에게 미칠 영향을 예측해야 한다"고 밝혔다고 보도했습니다.오바마는 이어 "AI의 혜택이 널리 공유될 수 있도록 구체적인 대응 방안과 법률, 규제를 선제적으로 마련해야 한다"고 촉구했습니다.앞서 그는 최근 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표와 함께 참석한 비공개 모금행사에서 2028년 대선 출마 예상 정치인 등을 향해 AI 문제를 핵심 의제로 삼아야 한다고 지적했습니다.2028년 대선에서 재도전 가능성이 거론되는 해리스 전 부통령은 AI 속도조절론을 들고나왔습니다.해리스 전 부통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "AI의 최첨단 기술이 우려스러울 정도로 빠르게 발전하고 있다"며 "최첨단 AI 개발 속도를 늦춰야 한다"고 주장했습니다.규제와 안전장치가 AI 기술 발전을 따라잡을 시간을 확보해야 한다는 취지입니다.해리스 전 부통령은 의회에 연방 차원의 AI 감독기구 설립도 촉구했습니다.특히 그는 도널드 트럼프 대통령에게 AI 문제를 다룰 국제조약을 추진하라고 요구했습니다.2028년 대선 후보군으로 거론되는 피트 부티지지 전 교통부 장관도 AI의 위협에 대해 정부가 정면으로 대응해야 한다고 강조했습니다.부티지지 전 장관은 전날 NBC방송의 시사 프로그램 '미트 더 프레스'에서 "AI는 빠르게 발전하고 있는데 의회가 손을 놓고 백악관이 실질적인 조치를 하지 않는 것은 미국 국민과 세계에 매우 위험한 일"이라고 말했습니다.오바마 전 대통령과 민주당 잠룡들의 이 같은 주장은 AI 산업에 대한 규제 강화에 반대하는 도널드 트럼프 대통령과 뚜렷한 대조를 이룬다는 평갑니다.트럼프 대통령은 최근 AI 업계에서 제기된 속도조절론을 음모론으로 일축했습니다.그는 이날 소셜미디어 트루스소셜에 미국의 AI 개발 속도를 멈추지 않고 중국과의 경쟁에서 승리하겠다는 취지의 글을 잇따라 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)