무디스 "5년간 미국 필요한 신규 발전 45GW…비용 146조 원"

▲ 애틀랜타의 메타 데이터센터 (자료화면)

미국 내 데이터센터 붐을 수용하려면 2030년까지 45기가와트(GW) 규모의 신규 발전소를 짓는데 1천100억 달러(약 146조 원)가 필요할 것이라는 분석이 나왔습니다.글로벌 신용평가사 무디스가 현지시간 14일 발표한 보고서에 따르면 이 중 대부분인 30GW 이상은 천연가스 발전, 나머지는 주로 태양광과 에너지저장장치(ESS)에서 나올 것으로 예상됩니다.원전 재가동이 차지하는 비중은 5%를 넘지 않을 것으로 예상됩니다.1GW는 통상 원자로 1기의 발전량과 맞먹는 수준입니다.무디스의 전망치는 국제에너지기구(IEA)의 예측에 기반했습니다.IEA는 2030년 미국 내 데이터센터가 426테라와트시(TWh)의 전력을 소비할 것으로 예측했습니다.이는 미국 전체 전력 사용량에서 데이터센터 비중이 2025년의 두 배인 10%로 높아질 것이라는 예측입니다.인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 확산으로 수십 년 만의 미국 전력 폭증을 감당하려면 대규모 인프라 확충이 얼마나 시급한지 보여주는 것이라고 블룸버그 통신은 해석했습니다.그러나 빅테크의 AI 인프라 구축 과정에서 가정과 기업의 전기요금 인상, 환경오염, 물 부족, 공유지 및 사유지 침해 등 문제를 지적하는 반발 여론도 거세지고 있습니다.무디스의 글로벌 인프라파이낸스 그룹의 라이언 워브록 시니어 부사장은 이메일에서 "신규 발전 건설에 1천100억 달러가 들면서 미국의 전력 비용은 매년 250억~300억 달러(약 33조~40조 원) 늘어날 것"이라며 "이 비용이 소비자들에게 어떻게 전가될 지는 각 지역의 비용 할당 방식과 요율 산정 절차에 달려 있다"고 말했습니다.그는 "데이터센터들이 자체 발전소를 지어 전체 비용 중 최대 150억 달러를 직접 부담하게 될 것"이라며 "이는 2030년까지 전체 발전소 건설 비용의 약 30%를 차지할 것"으로 예상했습니다.지난 20여 년간 수요가 지지부진했던 미국 전력업계는 수년의 준비 기간이 필요한 천연가스발전 건설 속도를 끌어올리는데 사력을 다하고 있습니다.신재생에너지의 경우 태양과 바람 의존도가 높아 즉각 가동할 수 있는 천연가스 발전의 인기가 높습니다.전력 요금 증가를 우려하는 목소리가 커지자 정치권과 규제 당국은 요금 체계 검토에 나섰고, 이는 신규 데이터센터 건설의 잠재적인 지연 요인이 되고 있습니다.무디스 보고서는 "발전, 송전, 연결 용량 등 전력망 구축 속도가 데이터센터 건설 속도를 따라가지 못하고 있다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)