무디스 "5년간 미국 필요한 신규 발전 45GW…비용 146조 원"

▲ 애틀랜타의 메타 데이터센터 (자료화면)
미국 내 데이터센터 붐을 수용하려면 2030년까지 45기가와트(GW) 규모의 신규 발전소를 짓는데 1천100억 달러(약 146조 원)가 필요할 것이라는 분석이 나왔습니다.
글로벌 신용평가사 무디스가 현지시간 14일 발표한 보고서에 따르면 이 중 대부분인 30GW 이상은 천연가스 발전, 나머지는 주로 태양광과 에너지저장장치(ESS)에서 나올 것으로 예상됩니다.
원전 재가동이 차지하는 비중은 5%를 넘지 않을 것으로 예상됩니다.
1GW는 통상 원자로 1기의 발전량과 맞먹는 수준입니다.
무디스의 전망치는 국제에너지기구(IEA)의 예측에 기반했습니다.
IEA는 2030년 미국 내 데이터센터가 426테라와트시(TWh)의 전력을 소비할 것으로 예측했습니다.
이는 미국 전체 전력 사용량에서 데이터센터 비중이 2025년의 두 배인 10%로 높아질 것이라는 예측입니다.
인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 확산으로 수십 년 만의 미국 전력 폭증을 감당하려면 대규모 인프라 확충이 얼마나 시급한지 보여주는 것이라고 블룸버그 통신은 해석했습니다.
그러나 빅테크의 AI 인프라 구축 과정에서 가정과 기업의 전기요금 인상, 환경오염, 물 부족, 공유지 및 사유지 침해 등 문제를 지적하는 반발 여론도 거세지고 있습니다.
무디스의 글로벌 인프라파이낸스 그룹의 라이언 워브록 시니어 부사장은 이메일에서 "신규 발전 건설에 1천100억 달러가 들면서 미국의 전력 비용은 매년 250억~300억 달러(약 33조~40조 원) 늘어날 것"이라며 "이 비용이 소비자들에게 어떻게 전가될 지는 각 지역의 비용 할당 방식과 요율 산정 절차에 달려 있다"고 말했습니다.
그는 "데이터센터들이 자체 발전소를 지어 전체 비용 중 최대 150억 달러를 직접 부담하게 될 것"이라며 "이는 2030년까지 전체 발전소 건설 비용의 약 30%를 차지할 것"으로 예상했습니다.
지난 20여 년간 수요가 지지부진했던 미국 전력업계는 수년의 준비 기간이 필요한 천연가스발전 건설 속도를 끌어올리는데 사력을 다하고 있습니다.
신재생에너지의 경우 태양과 바람 의존도가 높아 즉각 가동할 수 있는 천연가스 발전의 인기가 높습니다.
전력 요금 증가를 우려하는 목소리가 커지자 정치권과 규제 당국은 요금 체계 검토에 나섰고, 이는 신규 데이터센터 건설의 잠재적인 지연 요인이 되고 있습니다.
무디스 보고서는 "발전, 송전, 연결 용량 등 전력망 구축 속도가 데이터센터 건설 속도를 따라가지 못하고 있다"고 지적했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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