이 대통령 "투르크메니스탄, 이란 교민 대피 배려 감사"

▲ 이재명 대통령과 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령이 15일 청와대에서 확대 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과의 정상회담에서 "지난해와 올해 중동 정세가 급박한 상황에서 이란에 머물던 우리 국민과 가족들이 투르크메니스탄을 통해 안전히 대피할 수 있도록 각별히 배려해주신 점에 깊이 감사드린다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(15일), 청와대에서 열린 한·투르크메니스탄 정상회담에서 "어려운 순간 내밀어준 따뜻한 손길이 양국의 깊은 신뢰와 우정을 제대로 보여줬다"며 이와 같이 말했습니다.지난해 6월과 올해 3월, 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 정부는 우리 이란에 체류하던 우리 교민을 육로를 이동해 인접국인 투르크메니스탄으로 대피시켰습니다.당시 대피에 적극 협조한 투르크메니스탄 측에 감사를 표한 겁니다.이 대통령은 "양국은 2008년 호혜적 동반자 관계를 맺은 이후 오랜 기간 실질적 협력의 기반을 제대로 쌓았고, 이제 이를 발판 삼아 국민이 삶 속에서 체감할 성과를 만들기 위해 노력했으면 좋겠다"고도 말했습니다.이에 베르디무하메도프 대통령은 "대한민국이 국제 무대에서 우리가 제시한 여러 구상에 지속적인 지지를 보내준 점을 높이 평가한다"며 "투르크메니스탄 역시 주요 국제 현안에 대한 대한민국의 입장을 지지하고 있다"고 화답했습니다.또, 이 대통령의 대북 구상인 'END 이니셔티브 (교류·Exchange, 관계 정상화·Normalization, 비핵화·Denuclearization)'를 언급하며 "이 자리에서 이에 대한 지지를 다시 말씀드린다"고 밝혔습니다.그러면서, "우리는 한반도의 모든 현안이 평화적 대화와 외교적 수단을 통해 해결돼야 한다는 입장을 일관되게 견지해왔고 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했습니다.강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 이어진 양국 정상의 비공개 회담에서 에너지·플랜트 분야 협력 방안이 논의됐다고 밝혔습니다.이 대통령은 한국 기업이 축적한 경험과 기술력을 바탕으로 향후에도 투르크메니스탄의 대규모 플랜트 및 인프라 사업에 참여할 수 있도록 베르디무하메도프 대통령의 관심과 지원을 당부했습니다.두 정상은 카스피해 연안국이자 동서 교통의 요충지인 투르크메니스탄의 국가적 물류허브 전략인 '위대한 실크로드의 부활' 비전이 중앙아시아와 카스피해를 잇는 신성장동력이 될 것이라는 데 공감대를 이루기도 했습니다.조선 분야에서도 투르크메니스탄 현지에서 선박을 공동 건조하는 호혜적 협력을 더욱 확대해가기로 했고, 철도와 신도시 건설 등 분야에서도 양국 간 협력의 잠재력을 성과로 이어가기로 했습니다.이 대통령은 향후 투르크메니스탄의 철도 현대화 사업에 우수한 기술력과 경험을 보유한 한국 기업이 참여할 수 있도록 베르디무하메도프 대통령의 관심과 협조를 당부했습니다.또, 국토 상당 부분이 사막으로 이루어진 투르크메니스탄에서 수자원의 효율적 관리와 사막화 대응이 중요한 국가적 과제라는 데 공감하고, 한국의 스마트 물관리 기술과 연계해 협력을 강화하기로 했습니다.정상회담 후 양측은 총 13건의 협정 및 양해각서(MOU)를 체결했습니다.이번에 체결된 문건들은 플랜트 인프라·교통 협력 증진과 투자 보호, 세관·지재권·법무협력 등 제도 협력 촉진과 수자원·산림 협력 등 환경·기후대응 분야의 협력 문건입니다.(사진=연합뉴스)