일본도 내년 무인택시 시대 연다…웨이모 "도쿄서 100대 운영"

▲ 구글 자율주행택시

미국 등에 이어 일본에서도 내년부터 무인택시가 상업 운행을 시작할 것으로 보입니다.니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 웨이모는 오늘(15일) 도쿄에서 기자회견을 열고 2027년 도쿄도 내에서 무인 로봇택시(자동운전 무인택시) 상용운행을 시작한다고 발표했습니다.웨이모는 구글 모회사 알파벳의 자회로, 운전자가 차량에 타지 않는 완전 무인운행 방식으로 로봇택시를 운용할 계획이라고 설명했습니다.차량은 탑재된 카메라, 레이더(Radar), 라이다(LiDAR) 센서로 주위를 파악하고 지도정보를 수집합니다.테케드라 마와카나 웨이모 공동 최고경영자(CEO)는 취재진에게 "승객에게 서비스를 제공할 때는 완전 무인 자동운전하는 방식을 중시하고 있다"며 "(자율주행차량이) 도쿄의 혼잡 지역에서부터 좁은 골목길까지 순조롭게 적응하고 있다"고 설명했습니다.웨이모는 무인 택시의 운행 대수를 단계적으로 100대까지 늘릴 예정입니다.택시 요금은 현행 택시 요금 제도를 기반으로 합니다.승객은 택시 배차 앱인 'GO'나 '웨이모'를 통해서 차량을 부를 수 있습니다.차량은 영국 전기자동차(EV)인 재규어 I-페이스를 활용하고, 일본 택시회사인 니혼교통이 차량 관리와 정비를 담당합니다.웨이모는 현재 미국 15개 도시에서 무인택시를 운영하고 있으며 영국 런던과 독일의 뮌헨 등에서도 서비스를 준비 중입니다.중국의 경우 빅테크(거대 정보기술기업) 바이두와 자율주행 기업 포니. ai가 무인자동차 시범운행을 하면서 상용화에 속도를 내고 있습니다.일본에서는 웨이모 외에도 영국의 스타트업인 웨이브 테크놀로지가 닛산자동차, 우버 등이 올해 안에 무인택시의 시범운행을 추진하며, 첫 상용화 경쟁 중입니다.GO의 회장이기도 한 가와나베 이치로 니혼교통 회장은 "로봇택시가 택시 사업자가 골머리를 앓아 온 사고, 노동자 부족, 교통공백의 해결에 답이 될 수 있을 것"이라고 말했습니다.다만 일본에서 상용화가 무리 없이 추진되기까지는 관련 법 규정의 정비와 승객들의 불안 해소가 과제로 남아 있습니다.닛케이는 상용화를 위해서는 각 광역지자체별로 공안위원회가 운전자 없는 차량에 대한 허가를 해야 한다며 주행구역과 시간대, 비의 양 등의 조건, 원격감시와 사고 시 대응 등 구 체적인 사항에 대한 규정도 정비해야 한다고 지적했습니다.리서치 회사 MM소겐이 지난 6월 실시한 여론조사에서 응답자의 절반 이상이 무인운전의 안정성에 우려를 표한 바 있어서 사고에 대한 시민 불안을 없애는 것도 상용화를 앞두고 주요 과제로 꼽힙니다.(사진=웨이모 제공, 연합뉴스)