이 대통령, 투르크메니스탄 대통령과 정상회담…에너지·플랜트 분야 협력 논의

▲ 이재명 대통령과 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령이 15일 청와대에서 확대 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(15일) 청와대에서 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과 정상 회담을 가졌습니다.이 대통령은 이 자리에서 "작년과 올해 중동 정세가 급박한 상황에서 이란에 머물던 우리 국민과 가족들이 투르크메니스탄을 통해 안전하게 대비할 수 있도록 각별히 배려해주신 점에 깊이 감사드린다"고 말했습니다.이 대통령은 "어려운 순간 내밀어준 따뜻한 손길이 양국의 깊은 신뢰와 우정을 제대로 보여줬다"고 평가했습니다.이어 "양국은 2008년 호혜적 동반자 관계를 맺은 이후 오랜 기간 실질적 협력의 기반을 제대로 쌓았고, 이제 이를 발판 삼아 국민이 삶 속에서 체감할 성과를 만들기 위해 노력했으면 좋겠다"고 말했습니다.베르디무하메도프 대통령은 "대한민국이 국제 무대에서 우리가 제시한 여러 구상에 지속적인 지지를 보내준 점을 높이 평가한다"며 "투르크메니스탄 역시 주요 국제 현안에 대한 대한민국의 입장을 지지하고 있다"고 화답했습니다.특히 이 대통령의 대북 구상인 'END 이니셔티브 (교류·Exchange, 관계 정상화·Normalization, 비핵화·Denuclearization)'를 언급하며 "이 자리에서 이에 대한 지지를 다시 말씀드린다"고 밝혔습니다.두 정상은 이어진 비공개 회담에서는 에너지·플랜트 분야 협력 방안이 논의됐다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.이 대통령은 한국 기업이 축적한 경험과 기술력을 바탕으로 향후에도 투르크메니스탄의 대규모 플랜트, 인프라 사업에 참여할 수 있도록 베르디무하메도프 대통령의 관심과 지원을 당부했습니다.양 정상은 카스피해 연안국이자 동서 교통의 요충지인 투르크메니스탄의 국가적 물류허브 전략인 '위대한 실크로드의 부활' 비전이 중앙아시아와 카스피해를 잇는 신성장동력이 될 것이라는 데 공감대를 이루기도 했습니다.그러면서 조선 분야에서도 투르크메니스탄 현지에서 선박을 공동 건조하는 호혜적 협력을 더욱 확대해가기로 했고, 철도와 신도시 건설 등 분야에서도 양국 간 협력의 잠재력을 성과로 이어가기로 했습니다.(사진=연합뉴스)