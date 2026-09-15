8월 서울 주택 매매가격 0.97% 상승…5개월 만에 둔화

▲ 서울 롯데타워에서 바라본 아파트 단지 모습

지난달 서울 주택 매매가격 상승률이 5개월 만에 둔화했습니다.고가 주택과 비거주 1주택 보유자의 세 부담을 늘리는 방향으로 세제개편안이 발표된 이후 강남권을 중심으로 국지적 가격 조정이 발생한 결과로 풀이됩니다.오늘(15일) 한국부동산원이 발표한 8월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 매매가격은 전월 대비 평균 0.97% 상승했습니다.서울 매매가격 월간 상승률은 4월(0.55%)부터 7월(1.09%)까지 4개월 연속 확대됐다가 8월에는 전월 대비 0.12%포인트 축소됐습니다.세제개편이 시행되면 향후 보유세·양도소득세 부담 급증이 예상되는 강남구(-0.18%)가 압구정동 중대형과 대치동 위주로, 서초구(-0.01%)는 잠원·반포동 주요 단지 중심으로 하락 전환했습니다.반면 성북구(1.83%), 노원구(1.77%), 서대문구(1.64%), 중랑구(1.53%), 중구(1.48%), 관악구(1.15%), 강서구(1.10%), 구로구(1.07%) 등 중위권 이하 지역은 강세를 이어갔습니다.경기(0.58%)에서는 광명시(2.11%), 성남시 분당구(1.92%), 수원시 영통구(1.80%) 등의 상승률이 높았습니다.인천(-0.03%)은 약세로 돌아섰고 수도권 전체로는 0.63% 상승했습니다.비수도권(0.03%)에서는 4대 광역시(0.01%)와 전남광주(0.13%), 7개 도(0.02%)는 올랐고 세종시는 0.07% 하락했습니다.아파트로 한정한 서울 매매가격 상승률은 서울이 1.05%로 전월 대비 0.22%포인트 축소됐습니다.수도권은 0.76%, 비수도권은 0.05%, 전국 평균은 0.39% 각각 상승했습니다.서울의 빌라 등 연립주택 매매 상승률은 0.93%로 전월 대비 0.03%포인트 축소됐으나 올해 들어 두 번째로 높은 수준을 기록했습니다.부동산원은 "매매는 국지적으로 하향 조정 매물이 출회되면서 하락 거래로 이어졌으며, 높은 수요가 지속되는 대단지·역세권 및 중소형 규모 중심으로 상승 계약이 체결됐다"고 말했습니다.전국 주택종합 전세가격은 전월 대비 0.35% 올랐습니다.상승폭은 0.03%포인트 축소됐습니다.서울(0.83%)은 오름폭이 0.2%포인트 줄어든 가운데 노원구(1.58%), 성북구(1.38%), 서대문구(1.16%), 금천구(1.15%), 강북구(1.13%), 도봉구(1.06%) 등이 높은 상승률을 나타냈습니다.경기(0.56%)는 용인시 기흥구(1.74%), 화성시 동탄구(1.55%), 하남시(1.50%) 등이 강세였고 인천은 0.41% 상승했습니다.수도권 전체로는 0.63% 올랐습니다.비수도권(0.09%)에서는 4대 광역시(0.15%)와 세종시(0.22%), 7개 도(0.07%)는 상승했고 전남광주(-0.01%)는 소폭 하락했습니다.전국 아파트 전세는 전월 대비 0.44% 올랐습니다.서울(0.95%)은 상승폭을 0.33%포인트 축소했고 수도권은 0.78%, 비수도권은 0.14% 각각 상승했습니다.전국 월세가격 상승률은 전세와 동일한 0.35%를 기록했습니다.서울(0.82%)은 전월 대비 상승폭이 0.12%포인트 축소됐으나 성북구(1.54%), 노원구(1.49%), 도봉구(1.14%), 금천구(1.01%), 동작구(1.01%), 중랑구(0.92%) 등 중하위권은 대단지 등을 중심으로 강세였습니다.경기(0.49%)는 용인시 기흥구(1.18%), 광명시(1.14%), 수원시 영통구(1.13%) 등의 상승률이 높았고 인천은 0.38% 올랐습니다.수도권 전체로는 0.59% 상승했습니다.비수도권(0.13%)에서는 4대 광역시(0.16%)와 세종시(0.16%), 전남광주(0.10%), 7개 도(0.11%) 모두 월세가 올랐습니다.아파트 월세 상승률은 서울이 0.91%로 전월 대비 0.21%포인트 축소됐고 수도권은 0.68%, 비수도권은 0.18% 각각 상승했습니다.전국 평균은 0.42% 올랐습니다.한편 8월 서울의 중위 주택 매매가격은 8억591만8천원으로 8억원대에 진입했습니다.중위가격은 전체 거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 한가운데 값을 뜻합니다.서울의 평균 주택 매매가격은 10억2천974만원, 전세는 4억9천442만7천원이었고 평균 월세는 131만3천원으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)