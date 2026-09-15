한은 "AI 확산, 수도권·비수도권 노동시장 격차 확대 위험 요인"

▲ 신현송 한국은행 총재

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인공지능(AI) 기술 확산이 국내 지역 간 노동시장 격차를 확대하는 위험 요인으로 작용할 수 있다는 한국은행 분석이 오늘(15일) 나왔습니다.정민수 한은 지역경제조사팀장은 이날 대전 한 호텔에서 열린 '지역경제 심포지엄'에서 이런 분석이 담긴 보고서를 발표했습니다.한은은 국내 최초로 AI를 생성형, 에이전틱, 피지컬 등 세 가지 유형으로 구분해 직업별·지역별 노출도를 산출하고, 그 위험·기회요인을 분석했습니다.직업별로 보면, 생성형 AI는 사무직, 판매직, 전문가 직군에서, 에이전틱 AI는 관리직에서, 피지컬 AI는 장치·기계조작, 단순 노무에서 각각 노출도가 높게 나타났습니다.지역별로는 생성형 AI와 에이전틱 AI 모두 서울, 세종, 경기 등의 순으로 노출도가 높았습니다.지식서비스업과 전문직이 수도권 등에 집중된 영향입니다.반대로 피지컬 AI 노출도는 제조업과 농림어업 비중이 큰 경북, 전남, 울산 등 비수도권에서 더 높게 나타났습니다.한은은 AI와 고용 변화 간의 관계도 분석했습니다.지난 2023년 이후 3년간 생성형 AI 노출도가 높은 일자리는 24만 7천 명 증가했는데, 그중 수도권이 19만 9천 명(80.8%)을 차지했습니다.작년 한 해 에이전틱 AI 고노출 직업에서 증가한 일자리도 전체 10만 5천 명 중 수도권이 9만 3천 명(88.3%)으로 대다수를 점했습니다.피지컬 AI 고노출 직업은 육체노동 위주로, 취업자 수가 수도권과 비수도권 모두 장기간 감소세를 나타내 대조됐습니다.다만, 이 같은 AI 노출도와 고용 변화는 인과관계를 규명하기 어려워 상관관계를 확인하는 데 그쳤다고 한은은 설명했습니다.한은은 AI 확산 이후 전문성, 경험, 연륜, 사회적 역량 등의 수요가 증가했으나, 이런 조건을 갖춘 인력 공급이 충분치 않다고 진단했습니다.20대로 한정하면 생성형 AI나 에이전틱 AI 노출도가 높은 직업의 취업자 수가 수도권과 비수도권에서 모두 감소했고, 지역 간 차이도 뚜렷하지 않았다고 짚었습니다.대학 졸업 직후 청년층이 전문성, 경험, 연륜 등을 갖추는 것은 지역과 무관하게 매우 어렵기 때문이라는 게 한은 결론입니다.한은은 수도권에 AI 투자가 몰리면 이미 수도권으로 집중된 지식서비스나 반도체 제조업 쏠림이 심화할 수 있는 점을 위험 요인으로 꼽았습니다.아울러 피지컬 AI가 빠르게 발전하면 피지컬 AI 노출도가 높은 비수도권의 제조업, 운수업, 숙박음식업 등의 고용 감소가 심화할 수 있다고 우려했습니다.기회 요인으로는 AI와 인간 간의 협업 모델이 발전해 인재와 연구·개발(R&D)의 수도권 집적을 완화할 수 있는 점, AI가 인적 자본이 부족한 비수도권 생산성을 개선하고 공급 제약을 완화해 지역 내 서비스가 성장할 수 있는 점 등을 들었습니다.이밖에 비수도권에 양질의 일자리가 늘어 청년 유출이 줄어들 가능성도 언급했습니다.한은은 "(AI를) 지역 노동시장 격차 완화 기회로 활용하기 위해서는 지역 서비스업 전문화 촉진, 지역 제조업의 지식 서비스화 강화, 지역 거점대학의 AI 허브화 등을 추진해야 한다"고 제안했습니다.신현송 한은 총재는 이날 심포지엄 개회사에서 "AI 도입이 생산성 향상으로 이어지기 위해서는 기술 인프라와 조직, 제도 측면에서 '보완적 혁신(complementary innovation)'이 이뤄져야 한다"고 강조했습니다.그는 "경제사학자 폴 데이비드가 주목한 최초의 산업용 발전기, '다이너모(Dynamo)'가 떠오른다"며 "19세기 말 다이너모가 도입돼 공장의 동력원이 증기기관에서 전기로 바뀌었을 때, 사람들은 생산성이 크게 높아질 것으로 기대했으나 실제 변화는 아주 더디게 나타났다"고 지적했습니다.그러면서 "공장의 설비구조가 여전히 기존 증기기관 체제에 맞추어져 있었기 때문으로, 생산성 향상 효과가 본격적으로 나타난 것은 공장 구조를 '전기'라는 기술에 맞게 근본적으로 재설계한 뒤였다"고 말했습니다.신 총재는 보완적 혁신과 관련, "새로운 프로그램을 설치하고 데이터센터를 건설하는 것뿐만 아니라 근로자가 새로운 역량을 갖추고, 기업의 업무방식이 바뀌며, AI 인프라가 지역의 산업과 시장에 연계돼야 한다"고 말했습니다.이어 "결국 AI가 지역경제의 새로운 성장동력이 될 것인지는 기술을 얼마나 빨리 도입하느냐보다, AI를 활용해 생산성을 극대화할 수 있도록 지역경제를 어떻게 재설계하느냐에 달려있다"고 역설했습니다.(사진=연합뉴스)