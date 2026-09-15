택배 업계, 24∼26일 추석 휴무…22일 발송 마감

▲ 추석 명절 앞두고 분주한 택배 물류센터

국내 주요 택배업체가 추석 연휴인 24∼26일 배송 업무를 쉽니다.오늘(15일) 물류업계에 따르면 CJ대한통운, 한진택배, 롯데글로벌로지스(롯데택배)는 오는 24∼26일 일제히 택배 업무 휴무에 들어갑니다.제주 등 일부 도서·산간 지역 일반택배 발송 마감일은 21일, 그 외 지역은 22일이 발송 마감입니다.22일까지 발송된 택배 물량만 추석 연휴가 들어가기 전에 받아볼 수 있습니다.택배 물류망은 27일부터 정상적으로 가동됩니다.자체 물류센터와 배송망을 갖춘 쿠팡은 평소대로 휴무 없이 배송 시스템을 운영합니다.컬리 샛별배송의 경우 24일 밤 11시까지 주문하면 추석 당일에도 배송받을 수 있지만 25일 주문한 고객은 27일 물품을 배송받게 됩니다.물류센터가 25일 휴무에 들어가기 때문입니다.SSG닷컴은 추석 당일을 제외하고 배송 시스템을 정상적으로 운영합니다.이마트 상품을 1시간 내외로 배송하는 퀵커머스 서비스 '바로퀵'도 추석 당일을 제외하고 그대로 운영됩니다.(사진=연합뉴스)