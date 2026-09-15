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9월 수도권 주택사업경기 전망지수 개선…집값 상승 등 영향

이태권 기자
작성 2026.09.15 14:16 조회수
9월 수도권 주택사업경기 전망지수 개선…집값 상승 등 영향
▲ 서울의 아파트

수도권 집값 상승세와 정부 공급대책에 따른 기대감으로 주택사업자들의 수도권 경기 전망이 소폭 개선됐습니다.

주택산업연구원은 주택사업자 대상 설문 결과 9월 수도권 주택사업경기 전망지수가 전월 대비 3.1포인트 상승한 89.2로 조사됐다고 오늘(15일) 밝혔습니다.

주택사업경기 전망지수는 기준선인 100을 넘으면 경기를 낙관적으로 내다보는 업체 비율이 더 높음을 뜻합니다.

100을 밑돌면 그 반대입니다.

서울(97.2)은 4.4포인트, 경기(91.1)는 7.4포인트 올랐고 인천(79.3)은 2.5포인트 하락 전망됐습니다.

연구원은 "서울 노원, 중랑 등 중저가 주택이 밀집한 지역 중심으로 매매가격 상승세가 이어졌고 경기에서도 반도체 경기 호조에 영향을 받는 남부권 중심으로 상승폭이 확대됐다"며 "8·13 대책에 따른 공급 촉진 및 사업 여건 개선 기대감도 더해져 수도권 지수가 소폭 상승했다"고 말했습니다.

다만 주택담보대출 규제와 시중금리 상승에 따른 금융비용 부담 지속 및 수도권 매매거래량 감소 등 불확실성은 경기 전망 개선을 제한하는 요소로 지목됐습니다.

비수도권(77.9)은 11.2포인트 내렸습니다.

제주(60.0, -32.8포인트), 울산(75.0, -25.0포인트), 충북(62.5, -25.0포인트) 등 대부분 지역이 하락 전망됐습니다.

수도권 상승 분위기 확산에 대한 기대감으로 최근 몇 달간 지수가 상승했으나 다주택 중과 정책 발표와 미분양 적체, 수요 부진 지속에 큰 폭으로 하락했습니다.

전국 지수는 8.7포인트 하락한 79.9로 전망됐습니다.

9월 자금조달지수는 75.4로 전월 대비 2.0포인트 상승했습니다.

8·13 대책에 프로젝트파이낸싱(PF) 보증, 자금 공급 확대, 보증수수료 인하 등 주택 공급 사업에 대한 금융지원 강화 방안이 포함돼 자금 조달 여건 개선 기대감이 반영된 결과로 풀이됩니다.

자재수급지수는 이란 전쟁 종식 기대감 하락과 건설공사비 상승, 철근 등 주요 건설자재 가격 부담 지속 등 영향으로 6.6포인트 하락한 88.7로 전망됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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