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카톡 친구목록 '접었다 펼쳤다' 업데이트…채널 메시지도 한눈에

이태권 기자
작성 2026.09.15 14:10 조회수
카톡 친구목록 '접었다 펼쳤다' 업데이트…채널 메시지도 한눈에
▲ 카카오톡

카카오가 카카오톡 친구목록을 접거나 펼칠 수 있도록 하고 채널 메시지를 한곳에 모아볼 수 있는 기능 등을 추가했습니다.

카카오는 카카오톡 8차 정기 업데이트(v26.8.0)를 진행했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.

이번 업데이트로 친구탭에서 업데이트 프로필, 생일인 친구 등 각 항목을 이용자 취향에 따라 접거나 펼칠 수 있게 됐습니다.

채팅탭에는 '채널 폴더'가 새롭게 추가됐습니다.

알림톡과 혜택 메시지를 한곳에서 확인할 수 있으며, '안읽음 폴더'는 이용자가 필요에 따라 켜거나 끌 수 있도록 했습니다.

이용자가 만든 폴더 단위로 채팅방 알림을 한꺼번에 켜고 끄는 기능도 추가됐습니다.

채팅방에서 동영상을 길게 누르면 2배속으로 재생할 수 있는 기능도 도입됐습니다.

오픈프로필 홈 화면은 1대 1 채팅과 프로필 편집 등 자주 사용하는 기능을 쉽게 찾을 수 있도록 디자인을 변경했고, 포스트는 피드 형태로 개편해 스크롤하면서 글과 사진을 연속해서 볼 수 있도록 했습니다.

오픈프로필 최대 생성 개수는 기존 3개에서 5개로 늘렸습니다.
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