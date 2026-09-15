아이들 소연, '퇴사할게여' 가파른 상승세...한국·중화권 차트 접수

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그룹 아이들(I-DLE) 소연이 가파른 상승세로 음원차트를 접수했다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 소연이 지난 7일 발매한 정규 1집 '끝내주는 인생'의 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 발매 직후 꾸준히 우상향하며 차트 상위권을 정조준했다.'퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 친근하면서도 따뜻한 멜로디와 진솔한 가사로 사랑받으며 새로운 '직장인 공감송'으로 자리매김했다. 15일 기준 멜론 TOP100 차트 6위, 지니 실시간 차트 2위, FLO 차트 2위, 벅스 실시간 차트 4위 등 국내 주요 플랫폼 차트 10위권에 안착했다. 또한 전날 기준 멜론 일간 차트 15위를 기록한 데 이어 벅스, 바이브, 지니에서 일간 차트 각각 7위, 8위, 10위 등 차트 상위권에 올랐다.익스 이상미, 기안84 등과 한 챌린지도 많은 화제를 모은 가운데 SNS 반응도 뜨겁다. '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 인스타그램 인기 상승 오디오 차트에서 1위를 차지했다. 유튜브 주간 인기곡 차트에서도 4위에 오르며 탄탄한 인기를 기록 중이다. 또 유튜브의 인기 급상승 음악, 일간 인기 뮤직비디오, 일간 쇼츠 인기곡 차트에서도 1위에 오르는 등 음원 플랫폼과 SNS를 오가며 열띤 반응을 얻고 있다.중화권에서도 기세가 남다르다. 중국 QQ뮤직 베스트셀러 디지털 앨범 종합 일간 차트 1위 및 한국 뮤직비디오 차트에서 1위에 올랐다. 또 QQ뮤직에서는 앨범 판매액 50만 위안 돌파 시 부여되는 '더블 골드' 인증을 획득했으며, 텐센트 뮤직 한국 차트에서도 1위를 기록하며 독보적 글로벌 영향력을 다시금 입증했다.사진 제공 = 큐브엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)