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은행연합회, 소상공인 대상 일대일 상담 지원 개시

이태권 기자
작성 2026.09.15 13:44 조회수
은행연합회, 소상공인 대상 일대일 상담 지원 개시
▲ 조용병 은행연합회장

은행연합회는 연 매출 1억 원 이하 소상공인 300명에게 총 1천300회의 일대일 상담을 제공하는 '은행권 소상공인 컨설팅 지원 사업'을 개시한다고 오늘(15일) 밝혔습니다.

소상공인이 사업 운영 과정에서 겪는 어려움을 해소하고 안정적으로 영업을 이어갈 수 있도록 마련한 사업입니다.

특히 전문적인 상담을 받기 어려운 지역 소상공인에게 상담 기회를 넓히고, 청년 소상공인이 사업 기반을 다질 수 있도록 돕는 데 중점을 둡니다.

이를 위해 수도권이나 광역시 이외 지역 또는 은행 컨설팅 센터가 없는 지역의 소상공인을 전체 참여자의 60% 이상 선발할 예정입니다.

1988년 이후 출생한 청년 소상공인도 60% 이상을 선발합니다.

지원 분야는 경영, 브랜드·디자인, 법률, 기술, 디지털 전환 등 5개 분야로, 사업장에서 바로 활용할 수 있는 솔루션을 제시할 계획입니다.

은행연합회는 경영환경 개선이 시급한 사업장 10곳을 선정해 사업장당 600만 원 안팎의 비용을 지원합니다.

모든 참여자에게 컨설팅 결과와 경영 참고 자료 등을 담은 보고서를 제공하고, 참여자 동의를 받아 주거래은행과 연계한 사후 관리도 제공합니다.

상담 신청은 은행연합회 사회공헌 플랫폼 뱅크잇(https://bankit.kr)을 통해 하면 됩니다.

조용병 은행연합회 회장은 "소상공인마다 업종과 경영 여건이 다른 만큼 사업장에 맞는 해결책을 함께 찾는 것이 중요하다"며 "지역과 청년 소상공인의 사업이 안정적으로 성장해 지역 상권 전체에 활력을 불어넣을 수 있기를 기대한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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