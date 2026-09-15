스키즈 멤버 필릭스, 생일 맞아 3억 원 기부

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▲ 스트레이 키즈 필릭스

그룹 스트레이 키즈의 멤버 필릭스가 소아 청소년 암환자 치료비와 취약계층 환아 지원, 그림책을 통한 문화 교육, 그리고 네팔 대홍수 긴급구호를 위해 총 3억 원을 기탁했습니다.필릭스는 오늘(15일) 자신의 생일을 맞아 삼성서울병원과 서울대학교어린이병원에 각 1억 원씩, 사단법인 북스인터내셔널과 유니세프 한국위원회에 각 5천만 원씩 총 3억 원을 기부했습니다.성금은 삼성서울병원의 소아 청소년 암환자 치료비 지원, 서울대학교어린이병원의 취약계층 환아 지원에 사용되며 사단법인 북스인터내셔널의 그림책 매개 문화 교육 및 모국어 그림책 창작·제작, 유니세프 한국위원회를 통한 네팔 대홍수 긴급구호를 위해 쓰일 예정입니다.필릭스는 "많은 아이들의 하루가 걱정 대신 맑은 희망으로 가득했으면 좋겠습니다. 아이들의 소중한 오늘과 내일에 작지만 따뜻한 힘이 되기를 진심으로 바랍니다"라고 밝혔다고 소속사 측이 전했습니다.필릭스는 앞서 2024년에는 유니세프의 라오스 어린이 지원 사업과 월드비전의 국내 취약 아동 조식 지원 사업에 기부했고, 2025년 생일에는 삼성서울병원 소아청소년 환아 치료비 지원, 월드비전 가족돌봄아동 지원, 유니세프 라오스 어린이 지원 사업을 위해 성금을 보탰습니다.스트레이 키즈 멤버들과도 2025년 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 경남·경북 지역 산불 피해 복구 지원금을 전달했고, 홍콩 월드비전에 홍콩 화재 피해 복구를 위한 기부금을 전하기도 했습니다.현재 월드 투어 중인 스트레이 키즈는 자신들이 주축인 신규 페스티벌 '스트레이 시티 (STRAYCITY)' 일환으로 아르헨티나 부에노스아이레스 2회차 공연을 앞두고 있습니다.(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)