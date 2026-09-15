[날씨] 일교차 '10도' 이상 …전국 대부분 맑은 하늘

파란 가을 하늘이 인상적인 요즘입니다.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



오늘(15일)도 쾌청하게 파란 하늘이 펼쳐졌습니다.



낮에는 가을볕에 기온이 크게 오르지만 해가 지고 나면 빠르게 식습니다.



오늘 아침 서울의 최저 기온이 15도 아래로 서늘했습니다.



낮에는 27도까지 오르면서 아침과 낮에 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠고요.



남부를 중심으로는 낮 기온이 30도 안팎까지 오르면서 덥겠습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘도 전국 하늘 맑게 드러나면서 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



오후까지 경북 동해안과 울산 지역에는 5mm 미만의 비가 내리겠고요.



부산 지역에도 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



오늘 광주의 낮 최고 기온 28도, 창원 29도까지 오르겠습니다.



당분간 제주 지역을 중심으로는 비가 오는 날이 잦겠고요.



내륙 지역은 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)