고향사랑 답례품 한자리에…제1회 고향사랑페스타 개최

<앵커>



내가 사는 주소지 외 지역에 기부하면 세액 공제는 물론 기부금의 30%를 답례품으로 받을 수 있는 고향사랑기부에 대한 관심이 커지고 있는데요. 이번 주말 전국의 고향사랑기부 답례품을 체험하면서 소멸 위기에 처한 지역에 기부도 하는 뜻깊은 행사가 열립니다.



송인호 기자입니다.



<기자>



전남 고흥의 향토 먹거리 직매장입니다.



지역에서 생산된 농·축·수산물 등 특산품 300여 종을 군에서 직접 판매하는데, 중간 유통 단계가 없어 가격이 저렴할 뿐만 아니라 농가 소득 증대로 이어지고 있습니다.



특산품 가운데 100여 품목은 고향사랑기부 답례품으로 나갑니다.



[강춘자/전남 고흥군 행정과장 : 저희 고흥의 쌀을 이렇게 답례품으로 드리면 저희가 샘플 쌀이거든요. 이 샘플 쌀 500g을 덤으로, 덤으로 드립니다.]



사과와 수박, 복숭아 등 과일을 본뜬 다양한 빵들이 진열돼 있습니다.



제과제빵 명장인 아버지의 뒤를 이어 30대 딸이 수년간 연구 개발한 과일빵으로 실제 지역 농산물이 원료로 들어갔습니다.



속초에 고향사랑기부하면 빵은 물론 과자 만드는 체험권을 답례품으로 선택할 수 있어 자녀를 둔 기부자들에게 인기입니다.



[조성조/속초 과자의성 대표 : 여기 있는 제품들이 대부분 답례품이나 선물용으로 많이 나가는 제품들이에요. 포장 패키지 자체가 워낙 예쁘다 보니까.]



전국의 고향 사랑 기부 답례품을 한 자리에서 볼 수 있는 제1회 고향사랑페스타가 이번 주말 개최됩니다.



SBS와 행정안전부가 공동 주최하는 이번 행사는 전국 60여 개 우수 지방자치단체가 참여해 지역의 특색을 살린 답례품을 전시하고 지역 명소와 축제, 여행 정보 등을 제공합니다.



특히 행사 참여 지자체 13곳의 부스를 방문해 스탬프를 모은 방문객과 현장 기부자를 대상으로 다양한 경품 행사도 마련됩니다.



행사장을 직접 찾지 못한 예비 기부자를 위해 지역 특산품을 소개하는 실시간 SNS 방송도 진행됩니다.



고향에 기부하면 세제 혜택을 얼마나 받을 수 있는지 등 현장에서 즉석 세무 상담도 받을 수 있습니다.



부대 행사로 고향사랑기부제 발전을 위한 한·일 국제 세미나가 국내 최초로 열립니다.



오는 19일부터 이틀간 서울 양재동 aT센터에서 열리는 이번 행사는 누구나 무료로 관람할 수 있습니다.



(영상취재 : 임동국, 영상편집 : 김호진)