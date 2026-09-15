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"악마" "뭐라고 했어!"…청문회 시작부터 '난타전'

김진우 기자
작성 2026.09.15 12:16 수정 2026.09.15 12:27 조회수
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<앵커>

지금 국회에서는 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있습니다. 하지만 청문회 시작부터 김 후보자의 각종 의혹을 둘러싸고, 여야 위원들 사이에서 반말과 고성이 오가는 등 난타전이 이어지고 있습니다.

김진우 기자가 보도합니다.

<기자>

오늘(15일) 오전 국회에서 열린 김승원 법무 장관 후보자 인사청문회, 김 후보자는 모두발언을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹들에 대해 사과했습니다.

[김승원/법무부 장관 후보자 : 청문회를 준비하는 동안 제가 걸어온 길과 부족했던 점을 돌아보았습니다. 저와 관련한 의혹으로 국민께 심려를 끼쳐 송구합니다.]

청문회 시작부터 여당 위원은 야권에서 제기한 이른바 '가족 협동조합 특혜 논란'을 반박하며 김 후보자를 엄호했는데, 여야 위원들 사이에서는 고성이 오갔습니다.

[김남희/민주당 의원 : 왜 이 조합을 왜 만들게 되었는지! 그렇게 부모들이 뜻을 모으고! 위원장님께 드리고 있는 말씀이에요. 들어 보세요!]

국민의힘 주진우 의원이 '협동조합 수원시 특혜 의혹'과 관련한 김 후보자의 배우자 육성 녹취를 공개한 데 대해 민주당 김동아 의원이 '악마'라고 언급하는 등 격한 발언들이 쏟아져 나왔습니다. 

[주진우/국민의힘 의원 : 당신 뭐라 그랬어요!]

[김동아/민주당 의원 : 악마라고 했습니다!]

답변에 나선 김 후보자는 협동조합 의혹에 대해 "이득을 취한 게 아니고 가족 조합도 아니"라고 해명하며 울먹이기도 했습니다.

오전 주질의에선 김 후보자의 식약처 승인 청탁 의혹을 놓고 '부정한 청탁'이라는 야권의 비판과 '검찰의 수사 기록 유출'이라고 반박하는 여권의 엄호가 이뤄졌습니다.

(영상취재 : 오영춘·이승환·신동환·김용우, 영상편집 : 장현기)
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