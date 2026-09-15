[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 김승원 법무장관 후보자는 오늘(15일) 국회에서 열린 인사청문회 모두발언을 통해 자신과 관련된 각종 의혹에 대해 사과했습니다. 청문회는 시작부터 위원들 간 반말과 고성이 오가는 등 난타전이 이어지고 있습니다.



2. 트럼프 미국 대통령이 미국 AI기업 수장들이 최근 제기한 '속도조절론에 '에 대해 역겨운 음모라고 맹비난했습니다. 간밤 뉴욕증시에선 필라델피아 반도체 지수가 5% 넘게 폭락했고 엔비디아 등 기술주들이 일제히 급락했습니다.



3. 통상임금 적용 등을 놓고 대립 중인 서울 시내버스 노사가 파업 예고일을 하루 앞두고 오늘 오후 막판 협상을 벌입니다. 시는 협상 결렬을 대비해 무료 셔틀버스 1천500대 투입과 지하철 증편 운행 등 비상 수송 대책을 마련했습니다.



4. 나고야 아시안게임 남자 축구대표팀이 오늘 밤 카타르와 1차전을 치릅니다. 이민성 감독은 위기에 빠진 한국 축구의 재도약을 위해 반드시 4회 연속 우승을 이루겠다고 말했습니다.