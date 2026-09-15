이란전쟁서 미군 기지·시설 수백 곳 피해…첫 공식 집계

▲ 중동에 배치된 항공모함에서 출격하는 미군 전투기 (위 사진은 기사내용과 관련이 없습니다.)

미 국방부 감찰관실이 현지시간 14일 이란 전쟁에서 중동 내 미군 기지와 외교 시설의 손실 규모를 처음으로 공식 집계한 특별보고서를 냈다고 CNN방송 등이 보도했습니다.감찰관실은 이 보고서에서 전쟁이 발발한 2월 28일부터 6월 30일까지 이란의 공격으로 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 오만, 이라크, 요르단의 미군 기지 내 건물과 구조물 수백 곳이 파손·파괴됐다고 밝혔습니다.보고서에 따르면 이번 전쟁 동안 F-15E 4대, KC-135 공중급유기 7대, AH-6 헬리콥터 4대, MQ-9 리퍼 드론 최소 30대를 포함해 50대 이상의 미군 항공기가 손상을 입거나 파괴됐습니다.SM-3, PAC-3(패트리엇 요격미사일) 등 핵심 함대공·지대공 요격미사일과 공습용 정밀유도폭탄(JDAM 등) 등 주요 탄약 재고가 심각하게 소모됐다는 사실도 보고서에 포함됐습니다.방위산업체의 생산 병목 현상으로 고갈된 주요 탄약 재고를 개전 전 수준으로 복구하는 데 최소 3년 이상이 걸릴 것이라는 지적이 나옵니다.보고서는 이번 전쟁으로 미군의 전통적 작전 수행 방식이 변화했다고도 짚었습니다.미 중부사령부가 이란과 그 대리세력의 공격이 계속되자 인력·자산, 군수 저장시설을 이동 배치했다는 것입니다.보고서는 "이라크, 쿠웨이트에 배치됐던 육군의 의무후송부대(MEDEVAC) 헬리콥터 철수가 이동 배치에 포함됐고 이에 따라 대부분의 의무 이송이 현지 치료시설까지 육상으로 이뤄졌다"고 설명했습니다.바레인에 주둔한 미 해군 거점기지의 파괴로 인도양의 디에고가르시아섬이 군수 거점이 되면서 재보급 주기가 14일에서 18일로 길어지기도 했습니다.이 바레인 기지에 대해 훙 카오 미국 해군장관 대행은 9일 미국 매체 에포크타임스에 "그들(이란)이 바레인을 박살냈다"고 말했습니다.앞서 미 국방부는 2월 28일부터 6월 29일까지 이란 전쟁 비용을 334억 달러(약 45조 원)로 추산했지만 여기엔 복구 비용이 제외됐습니다.중동 내 군사 시설뿐 아니라 이란의 공격에 이 지역에 주재하는 대사관, 총영사관 등 외교 시설도 약 1억 8천400만 달러(약 2천500억 원)의 피해를 본 것으로 집계됐습니다.이라크, 쿠웨이트, 사우디, UAE의 미국 외교시설이 주로 피해를 입었습니다.전쟁 기간 중동 내 외교 공관 인력도 최대 약 3천500명이 본국으로 철수했습니다.(사진=미 중부사령부 제공, 연합뉴스)