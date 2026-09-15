&TEAM, 신보 초동 판매량 약 135만 장 '자체 최고'…한터 주간·월드차트 1위

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 네 작품 연속 밀리언셀러를 달성한 데 이어 초동 판매량 자체 최고 기록을 경신했다.



15일 한터차트에 따르면, &TEAM의 한국 미니 2집 'Mark on Me'는 지난 8일 발매 이후 일주일 동안 총 135만 7357장 판매돼 주간 음반차트(집계기간 9월 7~13일) 1위에 올랐다.



이는 작년 10월 발매된 한국 데뷔 앨범 'Back to Life'의 초동 판매량 122만 2022장을 넘어선 성적이다. 특히 6일치 집계만으로 차트 1위는 물론 전작의 기록을 갈아치운 &TEAM의 성장세가 돋보인다.



이 앨범은 같은 기간 국가별 음반 판매량과 음원 사용량 등을 종합해 산출하는 한터차트 '월드차트' 글로벌 부문에서도 정상을 꿰찼다. 일본에서 출발해 한국을 비롯한 아시아 전역, 미국까지 활동 반경을 넓혀 온 &TEAM은 발표하는 앨범마다 새로운 이정표를 세우고 있다.



'Mark on Me'는 &TEAM의 정체성인 '늑대 DNA'에 '사랑'이라는 감정을 더한 앨범이다. 자신을 있는 그대로 받아들여 준 '너'를 만나 변화하는 늑대의 모습을 팝, 힙합, R&B, 록 등 다채로운 장르의 6곡에 녹였다. 아홉 멤버는 곡마다 결을 달리하는 보컬로 한층 넓어진 음악 세계를 펼쳐 보인다. 음악방송에서는 시선과 표정으로 감정선을 그려낸 'Mark on Me', 강렬한 군무가 돋보이는 'Good Boy'로 상반된 매력을 선보이며 존재감을 각인했다.



이들의 도약은 더 큰 무대로 이어진다. &TEAM은 최근 일본 사이타마현 베루나 돔에서 데뷔 후 첫 단독 돔 콘서트를 성황리에 마쳤다. 오는 10월 3~4일에는 서울 송파구 KSPO 돔에서 '2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' ENCORE in KSPO DOME'을 개최한다. KSPO 돔 공연에서는 'Mark on Me' 수록곡 무대를 투어 최초로 선보일 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)