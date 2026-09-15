청렴 워크숍서 '화투'…전남광주 소방관 5명 대기발령

▲ 소방청

청렴도 향상을 위한 워크숍에서 화투 도박을 한 전남광주 지역 소방관 5명이 대기발령 조처됐습니다.오늘(15일) 전남광주통합특별시소방본부에 따르면 소방본부는 오늘 옛 광주소방안전본부 소속 소방관 5명에게 대기발령 조처를 내렸습니다.지난달 12일부터 약 한 달간 이뤄진 소방청 감찰에서 도박 의혹이 사실로 확인된 데 따른 후속 조치입니다.소방청은 이들이 워크숍에서 수만 원 상당의 돈을 걸고 화투패를 이용한 사행성 행위를 한 사실을 확인하고, 이들에 대해 중징계를 요구한 것으로 전해졌습니다.당초 도박 의혹으로 감찰을 받은 소방관은 6명이었지만, 이 중 1명은 직장 내 갑질을 호소하다 숨진 여성 소방관 사건과 관련한 비위로 이미 파면돼 대기발령 대상에서 제외됐습니다.지난달 소방본부 익명 제보시스템에는 이들에 대한 도박 의혹이 제기됐고, 감찰 업무 담당자들이 연루된 사안인 만큼 소방본부는 자체 조사 없이 소방청에 감찰을 의뢰했습니다.소방본부 관계자는 "감찰을 통해 도박 의혹이 사실로 확인된 만큼 조만간 징계위원회를 열어 이들에 대한 구체적인 징계 수위를 결정할 예정이다"고 말했습니다.(사진=소방청 제공, 연합뉴스)