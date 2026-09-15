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스트레이 키즈 펠릭스, 생일 맞아 3억 원 통큰 기부…"아이들에 따뜻한 힘 되길"

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작성 2026.09.15 11:17 조회수
스트레이 키즈 펠릭스, 생일 맞아 3억 원 통큰 기부…"아이들에 따뜻한 힘 되길"
스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스가 소아 청소년 암환자 치료비 및 취약계층 환아 지원, 그림책 매개 문화 교육 및 인식 개선 프로그램, 네팔 대홍수 긴급구호를 위해 총 3억 원을 기탁했다.

필릭스는 9월 15일 생일을 맞이해 삼성서울병원과 서울대학교어린이병원에 각 1억 원씩, 사단법인 북스인터내셔널과 유니세프 한국위원회에 각 5000만 원씩 총 3억 원을 기부했다. 성금은 삼성서울병원의 소아 청소년 암환자 치료비 지원, 서울대학교어린이병원의 취약계층 환아 지원에 사용되며, 사단법인 북스인터내셔널의 그림책 매개 문화 교육 및 인식 개선 프로그램 일환 모국어 그림책 창작·제작, 유니세프 한국위원회를 통한 네팔 대홍수 긴급구호를 위해 쓰일 예정이다.

필릭스는 "많은 아이들의 하루가 걱정 대신 맑은 희망으로 가득했으면 좋겠습니다. 아이들의 소중한 오늘과 내일에 작지만 따뜻한 힘이 되기를 진심으로 바랍니다"라고 마음을 전했다.

필릭스는 꾸준히 선한 영향력을 보여주고 있다. 2024년에는 유니세프의 라오스 어린이 영양 및 식수 위생 지원 사업과 월드비전의 국내 식생활취약아동 조식지원사업(아침머꼬)에 기부했고, 2025년에는 생일을 맞이해 삼성서울병원 소아청소년 환아 치료비 지원, 월드비전 가족돌봄아동 지원, 유니세프 라오스 어린이 영양 및 식수위생 지원 사업을 위해 성금을 보탰다. 스트레이 키즈 멤버들과도 2025년 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 경남·경북 지역 산불 피해 복구 지원금, 홍콩 월드비전에 홍콩 화재 피해 복구를 위한 기부금을 전한 바 있다.

한편 스트레이 키즈는 무대 위 활약으로 그룹 이름을 한층 밝게 빛낼 전망이다. 9월 15일(현지시간 기준) 남미 3개 지역에서의 그룹 주축 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이 시티) 일환 아르헨티나 부에노스아이레스 2회차 공연을 진행하며, 순항 중인 월드투어 <RUN IT>(런 잇) 열기도 지속한다.

사진제공=JYP엔터테인먼트

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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