앤디 김 "AI기업들 '자발적 선의' 의존 안돼…연방 규제 필요"

▲ 앤디 김 미국 연방 상원의원

인공지능(AI) 분야 규제에 대해 미국 연방상원 상무위원회 소속 앤디 김(민주·뉴저지) 의원이 기업들의 '자발적 선의'에 의존해서는 안 된다며 구속력 있는 규제 틀을 연방 차원에서 마련해야 한다고 주장했습니다.상임위에서 관련 법안을 논의 중인 김 의원은 현지시간 14일 미국 정치 전문 매체 폴리티코와 통화에서 AI 기술이 초래할 수 있는 사회적 위험을 고려하면 AI 기업들의 자발적 선의에 기대서 자신들의 기술을 통제하도록 하는 것은 충분하지 않으며 받아들일 수 없다는 의견을 밝혔습니다.그는 또 AI의 위험을 통제하기 위해 첨단 AI 기술을 개발하는 연구 현장에 외부 평가자들의 접근을 허용토록 하는 방안이 제시된 것에 대해서도 그런 정도로는 우려 해소에 충분하지 않다고 평가했습니다.김 의원은 "평가자를 (연구소) 내부에 근무시키는 것은 이 기술이 향하는 방향에 관한 나의 우려를 해소하기에는 충분하지 않다. 평가자들이 어떤 수준의 기준을 지켜야 하는지에 대해 훨씬 더 명확해야 한다"고 강조했습니다.그는 해킹 능력 등으로 화제를 모았던 앤트로픽의 '미토스'를 거론하면서 "우리 사회를 미토스에 견딜 수 있는 사회로 만들어야만 한다"며 이를 위해 정부의 여러 부문과 논의하고 있다고 밝혔지만 구체적 설명은 하지 않았습니다.김 의원은 최근 AI 정책을 놓고 동료 상원의원들과 '생산적이고 초당적인 대화'를 나눴다며, 앞으로 몇 주 내로 상무위원회가 AI 법안 축조심사(markup)를 열 것으로 기대한다고 말했습니다.그는 트럼프 대통령이 AI 경쟁에서 미국이 중국에 추월당해서는 안 된다며 '안전장치' 마련에 반대하는 의견을 낸 데 대해 "트럼프의 그 발언은 틀렸다고 생각한다"고 말했습니다.김 의원은 AI 규제를 하는 것이 중국을 상대로 경쟁력을 유지하는 것과 충돌할 필요가 없다며 "상호 배타적인 것이 아니다"라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)