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[머그 인사이트] 온몸에 멍자국인데…경찰은 "범죄 혐의 없음"

조기호 기자
작성 2026.09.16 09:26 조회수
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2019년, 온몸에 멍과 머리 손상 흔적을 안고 응급실로 실려 온 44개월 된 수아 양(가명). 
하지만 안타깝게도 아이는 끝내 사망했는데요. 

당시 의료진은 크기가 다른 온몸의 멍을 근거로 아동 학대를 의심했습니다.
그러나 두 번의 경찰 수사 모두 범죄 혐의가 없다는 결론으로 종결됐습니다.

최근 수아 양 언니의 뒤늦은 고백과 함께 새로운 증거들이 수면 위로 떠오르며 의혹은 다시 증폭되고 있습니다.
사망한 수아 양에게는 그날 무슨 일이 있었던 걸까요?

(취재 구성 : 조기호 / 편집 : 윤예란 / 디자인 : 조은솔 / 도움 : 김채현 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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