호주 원정 떠날 올림픽 축구 대표팀 24인 발표…김예건·손정범 포함

▲ 김은중호 올림픽 대표팀

김은중 감독이 이끄는 21세 이하(U-21) 축구 대표팀(올림픽 대표팀)이 10월 호주 원정 평가전 2연전에 나설 24명을 선수 명단을 오늘(15일) 발표했습니다.해외파 4명을 비롯해 K리그와 대학 무대에서 활약 중인 젊은 자원들이 두루 발탁됐습니다.해외파로는 전북 현대에서 맹활약하다 세르비아 츠르베나 즈베즈다로 이적한 김예건, 일본 카탈레 도야마의 강민우, 김태원, 독일 마그데부르크 소속 윤도영이 이름을 올렸습니다.손정범(서울)과 고종현(수원), 최병욱(제주) 등 K리그에서 좋은 경기력을 보인 선수들이 여럿 발탁됐고, 대학생 선수로는 민시영(울산대)과 이태경(중앙대) 2명이 이름을 올렸습니다.이번 호주 원정은 지난 5월 김은중 감독 부임 이후 6월 천안 소집훈련, 8월 국내 소집훈련에 이은 세 번째 소집이자 첫 해외 일정입니다.대표팀은 오는 21일 소집돼 국내 훈련을 거친 뒤 28일 인천국제공항을 통해 호주로 출국합니다.평가전 두 경기 모두 호주 뉴사우스웨일스주 고스포드의 폴리텍 스타디움에서 열립니다.현지시간으로 1차전은 10월 3일 오후 3시, 2차전은 10월 6일 오후 1시에 비공개로 진행됩니다.◇ 올림픽 대표팀 호주 원정 명단(24명) ▲ GK = 김민수(대전) 이상현(부천) 홍성민(포항) ▲ DF = 강민우(도야마) 고종현 이건희(이상 수원) 권기민 박민재(이상 제주) 김서진(김천) 최승구(인천) 한재빈(전북) 함선우(화성) ▲ MF = 김예건(츠르베나 즈베즈다) 민시영(울산대) 박해성(부산) 성예건(부천) 손정범(서울) 황서웅(포항) ▲ FW = 김태원(도야마) 윤도영(마그데부르크) 이태경(중앙대) 전민규(성남) 최병욱(제주) 하정우(수원FC)(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)