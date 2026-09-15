잔나비, 발라드 콘셉트 최초 시도…10월 KSPO DOME 단독 콘서트

그룹사운드 잔나비가 KSPO DOME에서 두 가지 콘셉트의 공연을 연이어 펼치는 새로운 시도에 나선다.



소속사에 따르면 잔나비는 오는 10월 23일부터 25일까지 서울 KSPO DOME에서 3일간 단독 콘서트를 개최한다. 이번 콘서트는 23일 잔나비 발라드 컬렉션 '<10월의 어느 멋진 날에> in 서울'과 24일, 25일 잔나비 2026 아시아 투어 파이널 '<스웨트 앤 스타더스트> in 서울'로 나뉘어 진행된다.



3일간의 콘서트를 두 가지 콘셉트로 나눠 진행하는 것은 이번이 처음으로, 잔나비는 무대 구성부터 세트리스트까지 완전히 다른 두 공연을 선보일 예정이다.



함께 공개된 포스터 역시 두 공연의 대조적인 무드를 표현하며 시선을 사로잡았다. 서로 다른 분위기와 비주얼로 각 공연의 개성을 드러내며 3일간 펼쳐질 무대에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.



첫날인 23일에는 발라드 곡으로만 구성한 콘서트가 진행된다. 해당 공연은 잔나비가 활동 최초로 선보이는 발라드 컬렉션으로, 깊어지는 가을의 정취를 더할 무대가 될 전망이다.



이어 24일과 25일에는 잔나비의 첫 아시아 투어를 마무리하는 파이널 공연이 업그레이드된 세트리스트로 펼쳐진다. 잔나비는 지난 6월 타이베이를 시작으로 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르를 거쳐 자카르타까지 총 7개국 7개 도시에서 첫 아시아 투어 '스웨트 앤 스타더스트(Sweat & Stardust)'를 마무리한 바 있다.



한 공연에서 발라드와 투어 파이널이라는 두 가지 콘셉트를 시도하는 잔나비의 이번 무대는 기존 공연계에서 보지 못했던 방식으로, 관객들에게 색다른 공연 경험을 선사할 것으로 보인다.



사진 = 페포니뮤직 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)