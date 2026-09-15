뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'오디세이' 잔열 끌 수 있을까…추석 신작 4편, 예매율 줄은 세웠다

SBS 뉴스
작성 2026.09.15 10:52 조회수
추석영화
영화 '오디세이'가 7주 연속 박스오피스 1위를 달리며 여전한 뒷심을 발휘 중인 가운데 추석 연휴를 겨냥한 한국 영화들이 출사표를 던진다.

15일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '오디세이'는 25.9% 예매율 12만 장의 예매량으로 여전히 두 부문 1위를 수성하고 있다. 여기에 오는 23일 개봉한 '암살자(들)'이 16% 예매율, 7만 5천 장의 예매율로 추석 영화 중 수위를 기록했다. '인턴;(15.2%, 7만 1천 장), '타짜: 벨제붑의 노래'(10.9%, 5만 1천 장), '부활남: 더 레드'(4.1%, 1만 9천 장)이 그 뒤를 이었다.
오디세이 극장 스케치 (사진=게티이미지코리아)

'오디세이'의 화력이 예상보다 오래 가고 있다. 잔열이라고 하기엔 10만 장이 넘는 예매량 수치가 놀랍다.

올해 추석 연휴는 개천절, 한글날이라는 또 다른 공휴일과 이어지며 꽤 긴 시간 수혜를 기대할 만하다. 이 시장을 노린 한국 영화만 5편이 개봉한다. 예매율 순위 5위권 안에 진입한 4편을 비롯해 베니스국제영화제 은사자상 수상 '가능한 사랑'도 경쟁에 가세한다.

명절에 강세를 보인 한국 영화가 올 추석 극장가에서도 수위에 깃발을 꽂을 수 있을지 관심이 모아진다. '오디세이'는 개봉 7주 차인 14일에도 전국 5만 명이 넘는 일일 관객을 동원했다. 지난 8월 5일 개봉한 이래 41일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지