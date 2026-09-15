'솔로 활동' T.O.P "전 멤버로서 빅뱅 늘 지지…월드투어도 응원한다"

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그룹 빅뱅에서 탈퇴하고 솔로 가수로 변신한 탑(T.O.P)이 일본 현지 인터뷰를 통해 빅뱅 전 멤버들에 대한 응원의 메시지를 남겼다.지난 12일 방송된 테레아사 채널1과의 인터뷰에서 탑은 "8월부터 9년 만에 빅뱅 월드투어가 시작되는데, 이 소식을 처음 들었을 때 기분이 어땠느냐"는 질문을 받고 "이제부터는 솔로 아티스트로서 활동을 이어갈 계획이고 한 무대에서 그들과 공연하진 않지만 빅뱅의 멤버들의 활동과 음악을 언제나 응원하고 지지할 것"이라고 답했다.이어 "활동을 잠시 쉬었던 기간 동안 가장 큰 힘이 되어준 것은 무엇이었느냐"는 질문에는 "제가 이전에 겪어본 적 없는 아주 어두운 시기를 지나면서, 그 어둠이 오히려 저를 성장시켜 줬다고 생각한다. 그 시기 속에서 음악을 만들면서 다시 살아있다는 감각을 느끼기 시작했다. 저에게는 음악을 만들고 작업하는 것 외에는 달리 할 수 있는 게 없었고, 계속해서 새로운 음악을 만들어가면서 그때마다 숨을 쉴 수 있는 것 같은 기분이 들었다. 그렇게 해서 다시 일어설 수 있었다"고 강조하기도 했다.앞서 탑은 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔해 그룹 활동을 이어오다가 2022년 YG엔터테인먼트와의 전속계약이 종료되면서 그룹을 떠나 개인 활동에 나섰다. 이후 가수로서 오랜 공백기를 가진 뒤, 지난 4월 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'을 발표하며 활동을 재개했다. 현재 탑은 브랜드 투어 'T.O.P PRE-STUDIO 2026(탑 프리-스튜디오 2026)'을 통해 아시아 팬들과 만나고한편 빅뱅은 은 데뷔 20주년을 맞아 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS''로 글로벌 팬들과 만나고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)