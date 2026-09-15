"박미선 암 소식에 머리 하얘졌다"…이봉원, 연 380회 마시던 술 끊고 사랑꾼 변신

개그맨 이봉원이 아내 박미선의 암 투병을 곁에서 지켜본 뒤 달라진 부부관계와 삶의 태도에 대해 솔직한 심경을 털어놓았다.



이봉원은 지난 14일 공개된 유튜브 채널 '신여성'에 출연해 박미선의 암 소식을 처음 접했던 당시를 떠올렸다. 그는 "처음 문자로 소식을 접한 순간, 머리가 하얘지고 아무 생각이 나지 않았다"라며 "치료를 잘 해서 빨리 낫게 해야겠다는 생각뿐이었다"라고 회상했다.



이어 "평소에 너무 신경을 못썼구나 하는 생각에 병원만큼은 천안에서 올라와 꼭 같이 가줬다. 그동안 표현을 잘 못했는데 더 많이 해줘야겠다고 생각이 들더라"며 "그렇게 잘 치료를 받고 최근 프로그램도 같이 하면서 요즘은 신혼 때와 또 다른 기분으로 지내고 있다. 소중하다는 걸 한 번 더 느끼게 됐다"고 말했다.



이봉원은 예전과 확연하게 달라진 자신의 태도를 언급했다. 그는 "대전의 유명 빵집에서 몇 시간을 기다려 생일 케이크를 사다 주고, 아들 딸과 함께 여행을 가서 불꽃놀이 이벤트를 열어주기도 했다"라고 전했다. 특히 "1년에 낮술을 포함해 380번 정도 마시던 술을 지금은 일주일에 한두 번으로 줄였다"라고 덧붙이기도 했다.



또한 그동안 자신을 둘러싼 사업 실패 소문에 대해서도 해명했다. 길에서 만난 시민들에게 "와이프 고생시키지 말라"며 등짝을 맞기도 했다는 이봉원은 "많은 분들이 아내가 사업 자금을 다 지원해 준다고 생각했나 보다. 부부 관계지만 금전적으로는 확실했다. 빌려서 쓰고 다 갚았다. 날짜 내에 안 갚으면 문자가 온다"며 "그래도 부부니까 이자는 못 준다고 했다"라고 특유의 유머를 덧붙였다.



이 밖에도 새로운 걸 시도하거나 도전할 때 아내 박미선과 상의를 하지 않았다고 솔직히 털어놓은 이봉원은 "히말라야 갈 때도 전날 이야기하고, 천안에 짬뽕집도 일주일 전에 말했다"고 말해 MC 이경실, 조혜련에게 유쾌한 구박을 받아 웃음을 안겼다.



[사진=유튜브 채널 롤링썬더]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)