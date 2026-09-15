가석방되자마자 찾아가 찔렀다…아내·장모 살인미수 60대 결국

▲ 울산지법

아내의 외도를 의심해 흉기로 10여 차례 찌르고, 이를 말리는 장모에게도 흉기를 휘둘려 살해하려 한 60대에게 중형이 선고됐습니다.울산지법 형사11부(박동규 부장판사)는 살인미수 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 14년을 선고했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.A 씨는 올해 3월 한밤중 아내 B 씨가 있는 장모 집으로 찾아가 출입문을 두드렸으나, 문을 열어주지 않자 유리문을 깬 후 집 안으로 들어갔습니다.이어 미리 가지고 온 흉기로 B 씨의 가슴과 팔 등을 10여 차례 찔렀습니다.흉기가 부러지자, 집 안에 있던 다른 흉기를 또 가져와 B 씨에게 휘둘렀습니다.자신을 말리는 장모마저 흉기로 여러 차례 찔렀습니다.앞서 A 씨는 음주운전죄로 실형을 살던 중 사실혼 관계인 B 씨의 외도를 의심하게 됐습니다.A 씨는 가석방되자 B 씨에게 혼인신고를 제안했으나 거절당하고, B 씨로부터 "엄마 집에서 자고 간다"는 말을 듣자 찾아가 이처럼 범행했습니다.가석방된 지 불과 이틀 만에 술을 마신 채 화가 나 벌인 일입니다.재판부는 "피해자들이 심각한 신체적·정신적·경제적 피해를 보게 됐고, 피해자와 가족들이 엄벌을 여러 차례 탄원하고 있다"며 "피고인은 가석방 기간 중 자숙하지 않고 범행했다는 점에서도 비난 가능성이 크다"고 양형 이유를 밝혔습니다.재판부는 A 씨가 범행을 인정하는 점과 폭력 전과가 없는 점은 참작했습니다.(사진=연합뉴스)